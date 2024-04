Tornano le news dalla Comunità di Primiero su Trentino Tv e YouTube: domenica 28 aprile alle 12.20 e lunedì 29 alle 18.40

In onda i servizi dalla Comunità di Primiero

Primiero (Trento) – Nuova edizione del Tg della Comunità di Primiero, in onda ogni ultima domenica del mese e in replica il lunedì successivo per la provincia di Trento, sul canale 10 del digitale terrestre, Trentino tv. Per chi si trova fuori provincia o all’estero, agli stessi orari potrà seguire il TG anche sul Canale YouTube della Comunità di Primiero (al quale potete iscrivervi) con altre news, approfondimenti e l’archivio completo del notiziario locale dai primi anni 2000.