Polizia, divieto di avvicinamento per 49enne accusato di tentate percosse, minacce ed atti persecutori verso madre e figlia

Eseguito dalla Questura di Trento, un ordine di misura cautelare di “Divieto di avvicinamento” nei confronti di un uomo di 49 anni, firmato dal Gip del Tribunale di Trento

Trento – L’uomo è accusato di tentate percosse, minacce ed atti persecutori. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti il figlio avrebbe, anche nei giorni scorsi, minacciato e molestato sia la propria madre che la figlia.

Il 49enne avrebbe cercato di colpirle, azioni non riuscite solo grazie all’intervento di un vicino di casa. La persona sottoposta al divieto, ha precedenti penali riguardo reati contro la persona e contro il patrimonio. Inoltre è stato indagato in passato sia in àmbito di stupefacenti che per resistenza.