Passo Rolle e Forte Buso nel Question time Consiglio provinciale Trento, Gilmozzi rassicura: “Consegna galleria Forte Buso il 6 dicembre, apertura dal 7″

Il consigliere Marino Simoni (Progetto Trentino) ha chiesto in aula se, per la realizzazione della galleria di Forte Buso, la chiusura della statale del Grappa e del Rolle verrà prorogata e, visto che non sono stati installati i paravalanghe, che iniziative s’intendono adottare per garantire il transito per il Rolle in caso di forti nevicate

Trento - Sul tema è intervenuto l’assessore Mauro Gilmozzi ricordando l’impegno della Giunta a concludere l’intervento entro il 24 di novembre. Nel frattempo, nell’esecuzione dei lavori, si sono verificati fatti straordinari imprevisti, che riguardano al consistenza del suolo con una perizia -che costerà sui 700.000 euro- che ha comportato la richiesta all’impresa di lavorare 7 gg su 7 e 24h su 24, per permettere la consegna della galleria il 6 dicembre, con apertura il 7.

Gilmozzi ha sottolineato la piena disponibilità dell’impresa che va ringraziata. Quanto alla transitabilità della strada, ha aggiunto, siamo in fase di progettazione e confronto con gli amministratori. Poi potremo intervenire nei tempi previsti. Nel frattempo attiveremo tutte le modalità di verifica e di controllo, attraverso un lavoro molto puntuale, con l’aiuto della commissione valanghe, per prevenire o, eventualmente, intervenire.

Il consigliere Simoni si è dichiarato soddisfatto ed ha espresso l’auspicio che il 7 dicembre si possa davvero riaprire la galleria così come annunciato dall’assessore e che l’attenzione sempre dimostrata per la transitabilità del Rolle, una strada di per sé a rischio, sia, se possibile, rafforzata.