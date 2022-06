Passo Lavazè, centauro tedesco 55enne esce di strada e muore

Potrebbe essere causato da un malore il grave incidente in Val di Fiemme

Passo Lavazè (Trento) – Ci sarebbe un malore all’origine dell’incidente mortale che ha coinvolto un motociclista tedesco di 55 anni a passo Lavazè. Il centauro, stava scendendo verso Varena quando ha improvvisamente perso il controllo della sua moto da enduro ed è finito oltre il guardrail, precipitando in una scarpata per diverse decine di metri.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino, i sanitari e i vigili del fuoco di Varena, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La polizia stradale si è occupata dei rilievi. Alcuni testimoni hanno visto l’uomo a bordo della molto rallentare e avvicinarsi al Guard rail, per poi cadere per alcuni metri nel dirupo a margine della carreggiata.

In breve

