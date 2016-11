Question Time in Consiglio provinciale Trento, Passamani (UpT): “Perché il commissario ad acta per le gestioni associate di Imèr e Canal S.Bovo?”

Il consigliere UPT chiede alla Giunta di conoscere le motivazioni che hanno spinto la Giunta a nominare un commissario ad acta per la stipula della convenzione di gestione associata dei comuni di Canal San Bovo e Imèr e se non si ritenga opportuno un maggiore approfondimento delle ragioni dei sindaci dei due comuni

Trento – L’assessore provinciale competente Carlo Daldoss ha chiarito che gli ambiti erano stati individuati già con una delibera del novembre 2015 e ha rilevato la nascita del nuovo comune Primiero-San Martino di Castrozza (non obbligato alla gestione associata), che avrebbe condizionato la scelta dell’ambito. Una deroga all’ambito o la possibilità di una sua revisione appare attualmente impossibile: la delibera del 2015 sembra essere l’unica soluzione, per lo meno con riferimento al comune di Sagron Mis, il più isolato. Per gli altri comuni, la nomina del Commissario è stata un passaggio obbligato: Mezzano e Sagron Mis avevano adempiuto alle scadenza, mentre Imer e Canal San Bovo avevano scritto alla Pat che non era loro intenzione approvare lo schema di gestione in Consiglio comunale. La legge prescrive in queste situazioni al nomina del Commissario ad acta, così come è stato. Ci auguriamo che si riescano a risolvere le effettive criticità evidenziate dall’interrogante, ha concluso.

Replicando all’assesore, Passamani ha precisato: “Risposta precisa e dettagliata, ha osservato Passamani. “Credo e spero che il Commissario possa agire e risolvere la situazione con convinzione e seguendo una logica, viste le distanze tra i comuni dell’ambito”.

- La nomina del Commissario nei giorni scorsi