Posted on

La senatrice di centrodestra, fino a pochi mesi fa in casa Upt, invita ad un confronto di idee e a fare le primarie. Intanto Boschi torna a Bolzano e attacca M5S e Lega Trento – “Il centrodestra autonomista trentino, c’è”. Ad affermarlo è la senatrice di Forza Italia – ex Upt – Donatella Conzatti (nella foto), in vista […]