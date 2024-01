Paderno del Grappa, trovato in un bosco un cadavere con diverse ferite d’arma da taglio

Si tratta di Bledar Dedja, 39 anni di origine albanese e residente in zona, di cui non si avevano più notizie da sabato sera

NordEst – Il ritrovamento domenica mattina, attorno alle 9.30: il corpo di Bledar Dedja, 39 anni originario dell’Albania, giaceva senza vita in un bosco di Paderno, frazione di Pieve del Grappa. A ritrovarlo è stato un parente, dopo che la famiglia si era allertata per la sua prolungata assenza.

Il cadavere è stato rinvenuto all’esterno della sua macchina, una Mercedes classe B, trovata chiusa. Sul corpo erano presenti profonde ferite da taglio, alcune sulle mani, segnale di un tentativo di difendersi dall’aggressione mortale. L’arma del delitto non è stata trovata.

La vittima, qualche piccolo precedente alle spalle, è stata vista per l’ultima volta all’Antica Abbazia di Borso del Grappa, il locale in cui lavorava. Sul posto il pm di turno Barbara Sabattini, il medico legale Alberto Furlanetto e i carabinieri del Comando provinciale di Treviso.

In breve

Incidente mortale domenica mattina in Umbria. Un motociclista 60enne, originario del Veneto, ha perso la vita a Norcia tra il 33esimo e il 32esimo chilometro della strada statale tra Biselli e Cerreto di Spoleto. L’uomo, che stava viaggiando in gruppo con altri due centauri, per cause da chiarire ha perso il controllo della moto lungo una semicurva, andando a sbattere contro un’auto che procedeva in direzione opposta.

Un altro impianto autovelox è stato abbattuto in Veneto. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato. Il misterioso “Fleximan” stavolta ha colpito in provincia di Padova, lungo la strada regionale 10 nel territorio del Comune di Carceri. Come per altre azioni precedenti, il palo che sorregge l’apparecchio è stato tagliato alla base con una sega flessibile.