Collegamento San Martino Rolle in Comitato Parco: l’Ente approva, non passa linea SAT su rinvio, restano dubbi su ‘Busa Bella’ (VIDEO)

I lavori del Comitato di gestione

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Il Comitato di gestione del Parco naturale Paneveggio Pale di San Martino, ha dato il via libera giovedì pomeriggio al progetto definitivo di Collegamento San Martino Rolle, nella sua versione definitiva.

Non passa la proposta della SAT che con il nuovo direttivo, che aveva richiesto un rinvio per ulteriori approfondimenti sul progetto definitivo. Il punto viene quindi approvato dopo un breve dibattito, senza particolari problemi. Sulla variante “Busa bella” restano invece alcune perplesità sul fronte ambientalista.

Dopo la valutazione ambientale positiva da parte della Provincia, il Parco era chiamato all’esame e all’approvazione del progetto di «Mobilità complessiva tra San Martino di Castrozza e Passo Rolle. Nuove cabinovie “Bellaria-Nasse-Fosse di sopra” e “Fosse di sopra-Passo Rolle” e nuova pista da sci “Panoramica”, ai sensi dell’art. 37, comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco».

L’ultima versione progettuale, prevede la realizzazione di un collegamento funiviario tra l’abitato di San Martino e Passo Rolle, tramite una cabinovia con una nuova pista da sci di rientro per collegare le aree scistiche della zona ai piedi delle Pale. Un’opera attesa ormai da più di 40 anni, dalla comunità locale.

“Busa Bella” stop al tunnel, avanza la strada

Sul fronte della viabilità invece, dopo la petizione online e la raccolta firme per la realizzazizone di un tunnel stradale a passo Rolle, sostenuta anche da sindaci e amministratori locali, oggi l’unica soluzione rimasta sul tavolo (con un progetto migliorativo) è quella del collegamento stradale per ovviare al rischio valanghe. Nei giorni scorsi, la Conferenza dei Servizi, ha dato parere positivo al nuovo progetto definitivo della variante alla strada statale 50 del Grappa e del Rolle. L’appalto e l’inizio dei lavori – salvo ulteriori imprevisti – dovrebbero arrivare entro l’estate 2022, il 2023 e 2024 per le opere, fine 2024 o 2025 per l’apertura.

Lo sviluppo complessivo del tracciato si estende per 1.543 metri con diramazione dall’attuale sede al km 94,280 e riconnessione alla medesima strada statale al km 92,630, in località “Acqua Benedetta”, in prossimità del Passo Rolle, la variante dopo circa 360 metri attraverserà la località “Busabella” con un rilevato alto al massimo 2 metri, ad eccezione del breve tratto terminale di circa 85 metri dove l’altezza toccherà i 5,50 metri, consentendo l’inserimento di un sottopasso faunistico.

Ridotta l’altezza dei rilevati e la necessità di opere di sostegno “armate”, la strada correrà poi in trincea, non esposta alle visuali da valle, mentre il Cismon sarà superato con un ponte di 35 metri, con barriere in corten e legno. A completare l’opera saranno l’innesto alla pista di accesso a Malga Fosse di Sopra, ottenuta mediante la riqualificazione e naturalizzazione del sedime dismesso della statale, che sarà demolita anche a monte creando un nuovo sentiero escursionistico largo tre metri mentre verranno interrate anche la linea telefonica e l’elettrodotto esistente. Il costo aggiornato dell’opera è di 5.948.938,66 euro.

Il dibattito a Primiero sul tunnel di Rolle (2017)