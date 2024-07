Consiglio provinciale di Trento, via libera al bilancio di assestamento in piena notte

Dopo giorni di acceso confronto tra maggioranza e minoranze, durante la seduta notturna passa anche il Defp

Trento – Alle 01.17 del 27 luglio, dopo un’estenuante maratona e lunghe ore di trattativa, il Consiglio provinciale di Trento ha votato con 20 voti favorevoli e 14 contrari l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per gli esercizi 2024-2026. Poco dopo è passato anche il Documento di economia e finanza provinciale 2025-2027 con lo stesso numero di voti.

In breve

Crisi in Comune a Caldonazzo, nominato commissario Tiziano Mellarini. La nomina della Giunta per garantire la continuità dei servizi e le risposte alla comunità. Al centro della crisi, la scuola materna. Il 19 luglio la sindaca Elisabetta Wolf si è dimessa in opposizione alla sua stessa maggioranza. Una crisi nata intorno alla volontà di provincializzare la scuola dell’infanzia equiparata.