Val d’Ega, prima cabinovia cabrio dell’Alto Adige: si potrà salire anche sul tetto

Come era prevedibile, il cantiere aperto con urgenza a Sovramonte (Belluno), senza preavviso alla vicina provincia di Trento, sta già creando i primi problemi al traffico nel Primiero. Sono in molti a chiedersi quale sarà la situazione durante il periodo invernale se non si troverà urgentemente una soluzione. Non solo per il turismo ma anche […]