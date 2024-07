Elisoccorso a Mezzano sabato mattina per 50enne con shock anafilattico

Altri interventi sanitari dell’elicottero nella giornata di venerdì a malaga Rolle e a San Martino di Castrozza con il supporto dei vigili del fuoco di zona

Primiero (Trento) – L’elicottero è tornato a Primiero per la terza volta in due giorni, sabato mattina a Mezzano, verso le 10. Soccorsa una persona che ha accusato una grave reazione allergica, in seguito a varie punture di insetti. Immediato l’intervento dell’equipe medica arrivata in volo da Trento, con il supporto dell’elicottero, atterrato nei prati vicini al paese. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco di Mezzano. Solo nella giornata di venerdì, l’eliambulanza è intervenuta a malga Rolle e a San Martino di Castrozza per due diverse emergenze sanitarie.