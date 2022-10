Nuovi professionisti sanitari in Trentino: al via la campagna (VIDEO)

Un’inedita iniziativa nazionale di comunicazione che arriva dopo un importante lavoro sulle leve di attrattività e sulla rete di accoglienza

NordEst – “Fare il professionista sanitario in Trentino, ci hai mai pensato? Il medico, ma anche l’infermiere, il tecnico di radiologia, di laboratorio e tante altre professioni dell’ambito sanitario, indispensabili per garantire qualità ed efficienza dei servizi ai cittadini e turisti”. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento lancia una prima fase di campagna di comunicazione con l’obiettivo di intercettare il progetto di vita di giovani professionisti che probabilmente hanno già avuto modo di conoscere il Trentino come destinazione turistica e che ora potrebbero valutarne le opportunità anche per quanto riguarda le prospettive professionali e di vita.

«È la prima volta che investiamo in un’iniziativa di questo tipo – sottolinea Antonio Ferro, direttore generale di Apss – che arriva dopo un importante lavoro di analisi sulle leve di attrattività, con la creazione di un “team accoglienza” che è il nostro primo biglietto da visita verso potenziali nuovi professionisti». La campagna di comunicazione, che parte domani, martedì 18 ottobre, è stata ideata e realizzata con il supporto di Trentino Sviluppo, già impegnata con brand di marketing territoriale “Invest in Trentino” in diverse campagne di attrazione di talenti e di lavoratori. Si tratta di una prima sperimentazione che poi potrà essere estesa alle altre figure di professionisti della sanità.

«In Trentino – sottolinea Stefania Segnana, assessore alla Salute, politiche sociali, disabilità e famiglia – vogliamo pensare e costruire la sanità del futuro partendo dalla risorsa più preziosa, il personale, il primo fattore che determina la qualità di un sistema sanitario. Per questo abbiamo avviato un progetto pilota di campagna di comunicazione che ha posto l’attenzione sulla nostra identità e sulla capacità di attrarre e trattenere i professionisti più interessati. Desideriamo promuovere e far conoscere il Trentino non solo per le sue bellezze turistiche e per la qualità della vita ma anche come territorio stimolante dove lavorare, che riserva interessanti opportunità di crescita professionale grazie all’eccellenza della nostra organizzazione sanitaria e alla stretta connessione con centri di ricerca di livello internazionale. Questo progetto è un tassello di quanto si stia facendo e si deve fare sull’importante tema della difficoltà a reperire e trattenere il personale sanitario».

La campagna di comunicazione e promozione, denominata “Trentino for Talent | Health”, si focalizza in particolare sui giovani medici specializzandi o specializzati e correrà principalmente sui canali digitali, web e social, ma interesserà anche le testate giornalistiche di settore, blog e siti web, le community nazionali di riferimento fino a intercettare alcuni eventi, quali congressi medici e altri eventi specialistici organizzati in Trentino e sul territorio nazionale. Importante, inoltre, l’ingaggio degli stessi direttori di unità operativa e i direttori di distretto che diventano i primi ambasciatori della campagna, dotati di materiali informativi specifici per il contatto diretto e il passaparola on e off line.

La campagna di comunicazione costituisce solo l’ultimo tratto di un importante percorso iniziato a gennaio 2022, che ha visto Apss avviare il “Progetto attrattività” con sei obiettivi ben definiti: aumentare la visibilità delle procedure di ingresso in Apss (bandi); aumentare il numero di candidati iscritti e partecipanti alle procedure di selezione; velocizzare la procedura di contatto dei candidati ritenuti idonei; diminuire il numero di rinunce all’assunzione dei candidati in graduatoria; migliorare le leve di attrattività; posizionare il Trentino come territorio attrattivo e proattivo rispetto alla ricerca di talenti anche in ambito sanitario.

In questo progetto più ampio si colloca l’attivazione in Apss, a partire da aprile 2022, di un “Team accoglienza”, una squadra multiprofessionale che sta accompagnando coloro che sono interessati a conoscere le opportunità lavorative offerte dal sistema sanitario Trentino, l’attivazione, grazie al sostegno di Trentino Sviluppo e delle Aziende per il Turismo (APT), di una rete di collaborazione per facilitare l’inserimento del professionista e della sua famiglia sul territorio, con supporto e accompagnamento per la ricerca di alloggio, problema non secondario in particolare durante le stagioni turistiche, ma anche per le pratiche burocratiche legate al trasferimento in Trentino e per la vita familiare, dalla ricerca della scuola per i figli o di ricollocazione professionale dei familiari.

