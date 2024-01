Orsi avvelenati in Trentino: dalla Provincia nessuna conferma (VIDEO)

Posted on

Operatori socio sanitari, apertura straordinaria delle iscrizioni Borgo Valsugana (Trento) – L’Opera Armida Barelli ha riaperto i termini di iscrizione al corso per Operatori socio sanitari-OSS 2021/2022 con sede a Borgo Valsugana, per 7 posti. Una decisione presa in relazione agli attuali iscritti a tale corso, per il quale erano stati previsti 40 posti, di cui […]