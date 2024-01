Apsp trentine: polemica sul viaggio studio da 45mila euro in Danimarca, critiche anche da Fenalt

A sollevare la questione, la consigliera provinciale Pd Francesca Parolari, ex presidente di Upipa. Il direttore dell’Ente: “Attacco gratuito, che scredita”. Intanto nelle Case di riposo del Trentino: le rette crescono mediamente del 3,12%. Nota sulla polemica anche di Fenalt che sollecita più economie di scala

Trento – E’ polemica in questi giorni, sul viaggio di formazione in Danimarca che dovrebbe coinvolgere 40 persone tra direttori e amministratori delle case di riposo trentine. Critiche che partono dalla consigliera provinciale del Pd Francesca Parolari, che proprio di Upipa è stata a lungo presidente. Una quarantina fra presidenti, consiglieri e direttori, fra il 24 e il 27 aprile avranno l’opportunità di conoscere il sistema di welfare danese con un costo che si aggira sui mille euro, per un totale di 45.000 euro.

A scatenare la polemica in Consiglio provinciale, è la consigliera del Pd: “Il confronto con altre realtà è senz’altro opportuno ed anzi è auspicabile nel momento in cui è evidente a tutti che il sistema dell’assistenza trentino non è più in grado di rispondere ai bisogni ed è in forte difficoltà anche a causa dell’assenza totale di strategia e di programmazione da parte della politica provinciale che abdica alla sua funzione di indirizzo e controllo e interviene solo per rispondere alle emergenze e coprire, malamente, i buchi di bilancio.

Ben venga quindi l’aprirsi alle migliori esperienze europee alla ricerca di idee che l’autonomia trentina, per come è gestita oggi, non è assolutamente in grado di produrre. Ci si chiede peraltro se in questo particolare momento storico e, in particolare, nel momento in cui si chiedono sacrifici alle famiglie che hanno i loro cari in RSA sia opportuno mettere a carico delle stesse famiglie un costo significativo per permettere a quaranta amministratori trentini (in media uno per APSP) di visitare una realtà europea. Perché, di fatto, il costo di questa uscita è coperto dalle rette degli ospiti”.

“Siamo stupiti da una polemica di questo genere”, ha replicato il direttore di Upipa Massimo Giordani. “Il costo del viaggio ha un incidenza irrisoria sul bilancio della nostra realtà di case di riposo (circa 720 milioni di euro). Critiche che tra l’altro non ci saremmo aspettati dal Pd, che invece che pensare alle politiche da costruire si trova a suscitare polveroni”. Dopo 10 anni senza visite internazionali, aggiunge la presidente Michela Chiogna, ci può stare un’opportunità di approfondimento.

“Forse un’attenzione alle spese andrebbe fatta – conlcude la consigliera Francesca Parolari – e anziché andare in gita in quaranta si mandi una delegazione ristretta che abbia il compito, poi, di restituire quanto visto. Oppure si utilizzino le moderne tecnologie che permettono di vedere e parlarsi anche a distanza, senza per questo viaggiare e alloggiare tutti in albergo, a spese delle famiglie utenti. Oppure, altra residuale ipotesi, se proprio si vuole andare ognuno paghi personalmente la propria quota. La sostenibilità di un sistema sottoposto a fortissimo stress dipende anche dalla sua credibilità, che non è una variabile indipendente. Occorre, infatti, essere credibili nel momento in cui si devono affrontare momenti di difficoltà e si chiede la collaborazione da parte di tutti per superarli. Credibilità che occorre recuperare”.

In breve

Fenalt: “Speriamo che in Danimarca chiedano quanto vengono pagati gli operatori e cosa prevede il loro contratto. Forse capiranno che in questi anni non abbiamo chiesto la luna”. Fenalt, sindacato di maggioranza nel settore case di riposo trentine, prende atto dalla stampa del viaggio studio dei vertici delle Apsp in Danimarca e in una nota: “Auspica che la polemica innescata dall’iniziativa – che in sé è apprezzabile, se non per le modalità adottate che avrebbero potuto essere meno dispendiose – non diventi il solito tentativo strumentale di distogliere l’attenzione dai reali problemi delle case di riposo locali o un banale espediente per acquisire visibilità a fini politici. Stiamo perdendo di vista l’obiettivo? – commenta Roberto Moser, vice segretario generale Fenalt e responsabile case di riposo oltre che operatore di lungo corso nell’ambito delle RSA – dobbiamo veramente discutere di una gita costosa fuori porta? Perché non ci interroghiamo invece, e più utilmente, su quanto costa la miriade di direttori, presidenti e cda delle case di riposo trentine? Sono anni che come Fenalt diciamo che il sistema va accentrato per realizzare economie di scale e garantire standard prestazionali omogenei”.