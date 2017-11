Statale della Valsugana: chiusura per lavori fino a lunedì

Connect on Linked in

Per realizzazione del sottopasso a servizio della stazione dei treni di Strigno a Castel Ivano

Valsugana (Trento) – La strada statale 47 della Valsugana rimarrà chiusa questo fine settimana per lo svolgimento dei lavori di realizzazione del sottopasso all’altezza della Stazione F.S. di Strigno a Castel Ivano.

Il tratto di SS47 interessato dall’intervento rimarrà chiuso al traffico fino alle ore 6 di lunedì 13 novembre.

Per chi proviene da Bassano e prosegue in direzione Trento, il traffico sarà quindi deviato lungo la SP78 del Tesino fino all’incrocio con la SP65 (nei pressi del “bar Nemo”) e poi su Via per Scurelle e quindi verso la zona industriale (SP237) per immettersi di nuovo sulla SS47 in prossimità del ponte sul torrente Maso. Per chi proviene da Trento, il percorso sarà pertanto inverso.

Sarà inoltre istituito un senso unico alternato sull’incrocio fra la SP78 e la SP 65 regolamentato da tre movieri.