Nuovo ospedale Trento, due indagati per turbativa d’asta

Posted on

L’Incidente in via Baiamonti,per vigili fuoco causa perdita gas Trieste – Una esplosione è avvenuta in una abitazione di via Baiamonti, a Trieste, provocando la morte di una persona e il ferimento di altre due di cui una in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118, carabinieri e polizia per […]