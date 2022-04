Covid, in Trentino 2 morti. In Alto Adige 1 decesso. Mascherine al chiuso, Speranza: “Obbligo fino a 15 giugno ospedali, trasporti, cinema”

Come nel resto dell’Italia anche in Trentino Alto Adige aumentano nuovamente i casi Covid. In Alto Adige si registra un +12,9% (incidenza settimanale 738) e in Trentino del 18,5% (709). La situazione negli ospedali resta comunque buona, secondo la Fondazione Gimbe. I dati di giovedì 28 aprile 2022

Trento/Bolzano – Ancora due decessi da covid in Trentino. Si tratta di un uomo e una donna ricoverati in ospedale, riferiti nell’ultimo bollettino dell’Azienda sanitaria.

A questo si devono aggiungere 500 nuovi positivi al virus su oltre 3500 test I pazienti ricoverati sono 77 di cui 3 in rianimazione. Le classi di età più presenti in ospedale sono quelle tra i 19 e i 59 anni. Non si registrano classi con sospensione della didattica in presenza. Le dosi di vaccino somministrate sono 1.214.674, di cui 427.856 seconde dosi e 336.488 terze dosi.

Il punto a Bolzano

L’Alto Adige registra un decesso di un paziente covid. Si tratta di una donna over 90. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sale così a 1.463. Si registrano inoltre 380 nuovi casi (8 pcr e 372 test antigenici).

Gli altoatesini in quarantena sono 3.954, mentre quelli dichiarati guariti 747. La situazione negli ospedali è stabile con 46 letti occupati nei normali reparti e 2 in terapia intensiva.