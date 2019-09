Bolzanino ritrovato morto in Brasile: Luca Romania, 41 anni, era scomparso dal 24 agosto

Bolzano – L’uomo di 41 anni, bolzanino, il cui corpo è stato trovato carbonizzato lo scorso 25 agosto nel comune di Simões Filho, nella regione metropolitana di Salvador, in Brasile.

Secondo quanto riportato dai media brasiliani, Romania, che era sposato con una bahiana e viveva da anni in Brasile, era scomparso il giorno prima, quando – sempre secondo la ricostruzione – sarebbe stato visto l’ultima volta nei pressi di un centro commerciale.

A Polícia Civil da Bahia investiga se um corpo encontrado carbonizado na tarde do último domingo (25) no município de Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador, é do italiano Luca Romania, 41 anos. De acordo com o Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), Luca havia desaparecido no dia anterior.