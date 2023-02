Nuovo ospedale di Trento: Rocco (Tar), “un gioco dell’oca”

Per il presidente del TAR di Trento, Fulvio Rocco – che oggi ha inaugurato l’anno giudiziario – la storia del NOT (il Nuovo Ospedale di Trento) assomiglia ormai al gioco dell’oca

Trento – Il Consiglio di Stato ha rimandato alla giustizia di primo grado l’analisi del ricorso della ditta Guerrato. Ora i tempi sono destinati ad allungarsi ancora e all’orizzonte si prospettano nuove cause. Il timore dei giudici amministrativi trentini è che la normativa sul PNRR, che impone decisioni rapide nei contenziosi sui lavori pubblici, vada a discapito dell’accuratezza dei giudizi, specialmente nei tribunali più oberati di lavoro, come appunto il Consiglio di Stato.

“Noi non abbiamo arretrati – precisa Rocco – e quindi possiamo approfondire. Ho l’impressione che altrove però non sia così”. Il Trentino è una specie di isola felice per quanto riguarda la giustizia amministrativa, impegnata soprattutto su questioni relative a edilizia e gare d’appalto: nel 2022 sono stati 195 i ricorsi depositati, 205 quelli definiti e tempi medi di 6 mesi per arrivare a sentenza.

I due contendenti, in ogni caso, non demordono”, ha spiegato Rocco, il quale ha anche detto che la decisione della Provincia di Trento di procedere è lecita, “perché al momento non vi è nessun provvedimento di carattere cautelare. Avevamo una sentenza che faceva fuoriuscire del tutto la possibilità di una riattivazione del procedimento di project financing. Adesso tutto è di nuovo in ballo. Prima vi era solo un errore procedimentale, che è stato riconosciuto dal Consiglio di Stato, e che riguardava la mancata evocazione in giudizio dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss). Quest’errore, però, era stato ritenuto scusabile”.

