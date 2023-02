Cortina oltre lo sci: tutte le attività in quota sulla neve dall’alba al tramonto

La montagna d’inverno non è sinonimo solo di sci. Tra febbraio e marzo, quando le giornate cominciano ad allungarsi, in tutto il comprensorio di Cortina Skiworld è piacevole fermarsi anche solo un’ora in più a godere degli ultimi raggi di sole…o delle prime luci dell’alba

NordEst – L’alba è infatti la grande protagonista dei prossimi mesi. Si comincia il 18 febbraio in Tofana a Ra Valles con una sciata alle prime luci del giorno. Si sale dalle 6 con gli impianti fino a Ra Valles a 2475 metri, da cui si apre un panorama di guglie colorate dall’enrosadira, da ammirare gustando un’ottima colazione per poi essere i primi a scendere sulle piste, arrivando fino in paese, lungo la pista blu Stries, incantevole e immersa nel bosco, che grazie alle favorevoli condizioni della neve è nuovamente percorribile sci ai piedi fino alla base della cabinovia Freccia nel cielo. (Info e prenotazioni: +3904365052, tofanacortina@freccianelcielo. com)

Sempre il 18 febbraio e il 4 marzo, a Col Druscié, l’Osservatorio Astronomico viene aperto al pubblico per l’osservazione delle stelle coi telescopi dalle 18.30 alle 20.30. (www.freccianelcielo.com). Alba in grande stile anche al Rifugio Averau il 21 febbraio, dove per festeggiare il martedì grasso sarà allestito un ricco buffet di piatti – letteralmente – Delicious, tra cui gli immancabili dolci di Carnevale. La colazione è disponibile dalle 6.30.

Un’altra occasione per lasciarsi emozionare dai colori dorati di un nuovo giorno a 2413 metri è domenica 19 marzo, sempre al Rifugio Averau, in occasione della Festa del papà, per creare ricordi unici o semplicemente per trascorrere una giornata insieme in uno scenario senza eguali. L’alba sorgerà alle 6.18, la colazione è prevista a partire dalle 6.

Dall’enrosadira mattutina si passa ai cieli infiammati al tramonto e all’osservazione dei corpi celesti nel firmamento: venerdì 24 e sabato 25 marzo al Rifugio Averau sarà possibile osservare il cielo e i suoi astri grazie alla collaborazione con la società Astronomitaly che sarà presente con due professionisti equipaggiati con speciali telescopi. L’osservazione astronomica serale avrà luogo entrambi i giorni dalle 20 alle 23, mentre sabato 25 marzo dalle 9 alle 17 sarà possibile anche l’osservazione del sole. È prevista un’unica corsa della seggiovia alle ore 20 fino al Rifugio Scoiattoli, da cui è previsto un servizio di motoslitta, che funzionerà anche al ritorno. (Prenotazione obbligatoria solo telefonicamente al numero 0436 4660)

Nelle due serate, così come per tutti i venerdì e sabato di febbraio e marzo, il Rifugio Averau e il Rifugio Scoiattoli propongono le Cene al chiaro di luna, per un matrimonio perfetto tra gusto e bellezza. (Maggiori info su tutti gli appuntamenti di Cortina Delicious al Rifugio Averau e Rifugio Scoiattoli: www. cortinadelicious.it/IT/eventi).

Cultura in pista

L’amore per la montagna può essere espresso in tanti modi, la fotografia e il video making sono senz’altro alcuni di questi. Il concorso Super8 Ski Tour selfie, photo & video competition vuole stimolare la diffusione e la conoscenza delle bellezze naturali e le attrattive sportive del Super8 Ski Tour, il giro sciistico tra otto delle montagne dolomitiche più famose: Tofana, Pelmo, Civetta, Marmolada, Fanes, Averau, 5 Torri, Conturines. È possibile inviare i propri elaborati fino al 2 aprile. (Le immagini dovranno essere inviate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica info@ cortinadelicious.it,vi video dovranno essere caricati su www.youtube.com o su www.vimeo.com; dovrà poi essere fatta una segnalazione del caricamento all’indirizzo di posta elettronica info@ cortinadelicious.it)v

Un osservatorio speciale sulla montagna di oggi e di domani è senz’altro il Lagazuoi EXPO Dolomiti, spazio museale ed espositivo a quota 2.732 metri sopra Cortina d’Ampezzo, che con il suo progetto curatoriale Lagazuoi WIMA (Winning Ideas Mountain Awards) dal 2019 vuole aumentare e diffondere un’idea di montagna come luogo di innovazione e di interazione virtuosa tra uomo e ambiente. (www.lagazuoi.it, www. lagazuoiwima.org).

Enogastronomia e piatti a km0

Come da tradizione, nel corso della Settimana dell’Amore, fino al 19 febbraio la famiglia Siorpaes del Rifugio Averau celebra San Valentino con un menu speciale da gustare sulla terrazza con l’incredibile vista su Civetta e Marmolada.

In occasione della Festa della Donna, invece, dal 6 al 12 marzo il Rifugio Averau propone il Piatto in rosa, una rivisitazione di uno dei piatti ampezzani più amati, i casunziei, che grazie al colore intenso delle rape nell’impasto si tingeranno di un pantone diverso e romantico.

Una grande novità in vista renderà felici gli appassionati di birre artigianali: grazie a una ricerca approfondita con sperimentazioni, prove e assaggi, Cortina Delicious ha creato tre tipi di deliziose birre che sarà possibile degustare, a partire da venerdì 24 febbraio esclusivamente nell’area Cortina Delicious. (Maggiori info: www.cortinadelicious.it)

Infine, tutti i giorni, fino ai primi di maggio, il Rifugio Faloria e la sua terrazza sono perfetti per una pausa baciati dal sole. Ideale anche per chi non scia ma vuole godersi un pranzo in quota. Da segnare sul calendario l’appuntamento del 18 febbraio per una giornata di Music in the ski in compagnia di Radio Company con giochi, gadget, e tanto divertimento. (www.faloriacristallo.it) Sempre il Rifugio Faloria ospita tutti i sabati la Serata alla Diavola, una cena indimenticabile con il tipico piatto Faloria per iniziare e poi carne alla griglia a volontà. (Salita in funivia o motoslitta, info e prenotazioni 0436/2737, 3311555357).

Frizzante carnevale

Oltre al già citato appuntamento al Rifugio Averau il 21 febbraio con un’alba in quota e dolci tipici, i festeggiamenti di Carnevale si terranno anche in tutti i ristoranti di Tofana Freccia nel Cielo (Ristorante Col Druscié, Masi Wine Bar al Druscié, Capanna Ra Valles) dal 16 al 21 febbraio. Per l’occasione saranno offerti gadget, frittelle e chiacchiere di Carnevale. Sempre dal 16 al 21 febbraio, dalle 12 alle 13, la festa di Carnevale si sposta sulle piste nell’area Ista Kids a Piè Tofana!

Sport e divertimento

Le ciaspole sono un modo divertente per andare sulla neve anche senza gli sci. Per gli appassionati, sabato 25 febbraio si terrà la decima edizione della Ciasparaun, ciaspolata non competitiva sul Passo Giau, con partenza alle ore 18.30 dal Rifugio Fedare lungo un percorso ad anello di circa 5 chilometri. (Maggiori info: www.collesantalucia.it)

Un vero paradiso per le ciaspole è anche il comprensorio unico di Misurina, baciato dal sole, e per questo perfetto per camminare sulla neve. Gli amanti dello snowboard, invece, troveranno ad Auronzo pane per i loro denti, e neve per le loro curve. San Vito, invece, si conferma la zona perfetta per i più piccoli. E da sabato 18 a mercoledì 22 febbraio il parco Nevesole e la seggiovia Tambres apriranno alle 8! (www.auronzoamisurina.it, www.monteagudo.it, www. skiareasanvito.com).

Chi non rinuncia alla corsa nemmeno d’inverno, il 25 febbraio potrà partecipare alla Cortina Snowrun, la gara di corsa in notturna sulle piste che hanno ospitato i Mondiali di Sci Alpino 2021, con la possibilità di percorrere anche un tragitto meno impegnativo lungo il Cortina Snow Run – Mini Trail. (www.cortinasnowrun.it).

Dal 14 al 17 marzo torneranno invece a Cortina le finali di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico (slalom e gigante), le competizioni si svolgeranno sull’Olympia delle Tofane. (www.fondazionecortina.com)

Skipass online

Grazie alle ticket box e alle casse automatiche è possibile acquistare il proprio skipass online e risparmiare così tempo prezioso da spendere in pista. Acquistando lo skipass online dal sito del Dolomiti Superski è possibile ritirare il proprio biglietto presso le ticket box. È sufficiente scansionare il QR-Code ricevuto via e-mail avvicinandolo al lettore, stampare e ritirare lo skipass senza costi aggiuntivi. Presso le casse automatiche, invece, è possibile ritirare lo skipass dopo l’acquisto online, oppure acquistarlo e ritirarlo direttamente in loco. Maggiori info: www.skipasscortina.com