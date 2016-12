Trento ricorda Valeria Solesin

Assegno di ricerca a Trento in memoria di Valeria Solesin

Trento - Alla facoltà di Sociologia di Trento è stato consegnato venerdì mattina ad una giovane ricercatrice dell’ateneo trentino l’assegno di ricerca bandito dall’Università di Trento in memoria di Valeria Solesin, la giovane studiosa italiana uccisa nell’attentato al Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015, e finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla cerimonia erano presenti il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie con delega alla famiglia, Enrico Costa, e la madre di Valeria, Luciana Milani.

L’assegno di ricerca biennale del valore di 51.000 euro, bandito dall’Università di Trento dove Valeria Solesin conseguì la laurea in Sociologia, è andato a Eleonora Matteazzi, laureatasi a Trento in Sociologia, che potrà proseguire il lavoro della giovane ricercatrice veneziana sul tema delle politiche familiari e della conciliazione famiglia-lavoro.