Tragedia in A13, Lancia Y si schianta sul guardrail: muore bimbo di 10 anni. Incendio a Stra: due corpi scoperti da vigili del fuoco

Nordest - Un minore, è morto in un incidente stradale lungo la A13 Bologna-Padova nei pressi del raccordo per il capoluogo euganeo.

L’incidente, che ha visto l’uscita di strada di una Lancia Y contro un guardrail in modo autonomo ha provocato – secondo Autostrade per l’Italia – la temporanea chiusura dell’arteria autostradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del Suem 118 che non hanno potuto che constatare il decesso avvenuto all’istante e le pattuglie della Polstrada.

Tragico rogo nel Veneaziano

Un incendio ha distrutto un’abitazione nel veneziano provocando la morte di una coppia di coniugi. Le fiamme si sono sviluppate in una villetta a schiera a Stra (Venezia). I vigili del fuoco arrivati da Mira, Padova, Mestre con sei automezzi antincendio e 20 operatori hanno spento l’incendio, che aveva completamente avvolto l’intera abitazione con il tetto in legno, trovando all’interno la coppia di coniugi. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

In breve/Tre feriti a Quarto d’Altino

Tre persone di nazionalità straniera sono rimaste ferite in un incidente stradale tra un camion con rimorchio ed un autovettura lungo la Ss. Triestina a Quarto d’Altino nel veneziano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere le tre persone rimastre incastrate all’interno del veicolo e i sanitari del Suem 118 che stabilizzati i feriti hanno provveduto a portarli in ospedale. Illeso il conducente del mezzo pesante che nell’incidente si è rovesciato.