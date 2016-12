Accadde Oggi 19 dicembre: dalla “Battaglia di Verdun” ad Apollo 17

Il 19 dicembre è una data che vale la pena di ricordare in quanto in questi ultimi 100 anni, molti avvenimenti che hanno segnato nel bene o nel male la nostra storia, sono accaduti proprio il 19 dicembre

di Ervino Filippi Gilli

Cominciamo con il 1916: cento anni fa terminava la battaglia di Verdun. Questa operazione bellica iniziata il 21 febbraio del 1916, fu una delle più sanguinose combattute sul fronte occidentale tra la Francia e la Germania. La battaglia vide il massiccio uso da parte tedesca dell’artiglieria: su un fronte di 14 chilometri vennero dispiegati 1220 cannoni di ogni calibro tra cui 13 mortai, divenuti famosi con il nome di “Grande Berta”, che erano in grado di sparare un proiettile del peso di una tonnellata. Questa battaglia causò 420.000 morti ed oltre 800.000 tra avvelenati dai gas e feriti: le condizioni del campo di battaglia martoriato dagli oltre 37.000 colpi di cannone sparati da entrambi i contendenti erano tali per cui molti dei decessi avvennero anche per annegamento nel fango che riempiva i crateri scavati dalle bombe. La battaglia terminò con la sconfitta tedesca.

Nel 1945 dopo sette anni passati come provincia del Terzo Reich (l’Austria venne annessa con l’Anschluss del 12 marzo 1938) lo stato d’Oltralpe ritorna ad essere indipendente: l’Austria ritorna ad essere per la seconda volta una repubblica (la prima proclamazione era avvenuta dopo la caduta dell’Impero Austrungarico alla fine della Prima Guerra Mondiale).

Nel 1972 rientra sulla Terra l’Apollo 17, ultima missione della NASA con sbarco di astronauti sulla Luna. Quella dell’Apollo 17 è stata l’ultima missione con equipaggio del Programma Apollo: il vettore Saturn V, che trasportava la navicella Apollo ed il modulo di allunaggio LEM, venne lanciato il 7 dicembre 1972; la missione era formata da Eugene Cernan (ultimo astronauta ad aver lasciato la Luna), Ron Evans ed Harrison Schmitt (ultimo uomo ad aver messo piede sul suolo lunare). Cernan e Schmitt si fermarono per tre giorni sul nostro satellite conducendo numerosi esperimenti scientifici nelle tre uscite extra-veicolari che fecero utilizzando anche il “Rover lunare”, un mezzo di trasporto appositamente progettato. La missione stabilì numerosi records tra cui quello della più lunga permanenza sul suolo lunare, della più grande quantità di campioni riportati sulla terra e del maggior tempo dedicato all’attività extra-veicolare.

Nel 1997 esce il film Titanic, ispirato alla vicenda del transatlatico ritenuto inaffondabile dai costruttori. Il film, diretto da James Cameron e pluripremiato con 11 Oscar, incassò nella prima settimana d’uscita nelle sale degli USA oltre 28 milioni di dollari: in totale l’incasso superò i 2 miliardi di dollari, facendo sì che il film raggiungesse il maggior fatturato in assoluto nella storia del cinema.

Nel 2001 inizia in Argentina la protesta popolare contro il Governo denominata Cacerolazo. Fare un cacerolazo significa scendere in piazza con padelle, coperchi ed altre suppellettili e protesare rumorosamente ma pacificamente. La protesta era nata per la gravissima crisi economica in cui il governo presieduto dal presidente Menen aveva fatto precipitare l’Argentina. Ricordo, perchè in quei giorni mi trovavo a Buenos Aires come consulente per una missione OEA (Organizzazione degli Stati Americani), che in un paio di giorni scomparvero praticamente tutte le banconote (a quel tempo il Peso – moneta locale – era stata parificata e praticamente sostituita dal dollaro) e la popolazione faticava a trovare anche di che sfamarsi. Furono giorni difficili che portarono alla caduta del successore di Menem, Fernando de la Rùa, il quale fu costretto a rifugiarsi in Paraguay. Per fortuna non si ebbe un golpe militare come quello avvenuto alcuni anni prima e la situazione ritornò quasi normale con l’andar del tempo.