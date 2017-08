Nordest, Incendio azienda rifiuti speciali a Vidor: gente chiusa in casa

Print This Post

Nel trevigiano, allerta per chi risiede raggio 2 km rogo. Fiamme sotto controllo

NordEst – Un vasto incendio si è sviluppato venerdì pomeriggio nel trevigiano all’interno di un’azienda, la Vidori Servizi Ambientali, che tratta rifiuti industriali e tossico nocivi. Molte le squadre dei vigili del fuoco impegnate per domare le fiamme, che hanno provocato un’alta nube di fumo nero, visibile da molti chilometri di distanza dalla sede dell’impianto, a Vidor (Treviso).

C’è’ preoccupazione da parte degli abitanti, che l’Usl 2 ha invitato a non uscire di casa per alcune ore, in attesa dei campionamenti dell’aria. L’area più coinvolta dalla propagazione dei fumi è quella di Mosnigo di Moriago della Battaglia (Treviso).

A chi risieda in un raggio di due chilometri, inoltre, è stato consigliato di non raccogliere o consumare frutta e verdura proveniente dai propri orti. I tecnici dell’agenzia regionale Arpav stanno effettuando gli accertamenti sulle sostanze inquinanti disperse in aria.

#suemTV 18ago1745 #Vidor incendio sotto controllo @vvfveneto evitano estensione a materiali più pericolosi. Allestito posto di assistenza pic.twitter.com/NJExNgyM76 — SUEM Veneto (@SUEM_Veneto) August 18, 2017

#18ago 15:30 #Vidor(TV), in corso intervento per un vasto incendio in deposito di rifiuti. Sul posto 40 #vigilidelfuoco con 10 mezzi pic.twitter.com/p5MwdbqZnJ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 18, 2017