Dramma nel Veneziano: un uomo e una donna ritrovati senza vita a Mira

Connect on Linked in

I corpi di un uomo e di una donna, morti per ferite da colpi di pistola, sono stati ritrovati a Dogaletto di Mira, nel Veneziano

NordEst – Non è ancora chiaro quanto sia realmente avvenuto. Secondo le prime informazioni, la tragedia sarebbe avvenuta a Dogaletto, una frazione di Mira, dove si è consumato un omicidio-suicidio.

Un agente della polizia, avrebbe ucciso la moglie in casa e poi si sarebbe tolto la vita con la pistola di servizio.

Il fatto di sangue è avvenuto alle prime ore del mattino. L’uomo, un agente in servizio all’ufficio immigrazione della Questura, era in ferie in queste settimane. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del tragico gesto.

In breve

Morto il bimbo che si era rinchiuso nell’auto della mamma – E’ morto il bambino di 4 anni che si era chiuso dentro l’auto della madre a San Giovanni Lupatoto (Verona). Il piccolo trasportato in ospedale a Borgo Trento era apparso subito grave e a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvargli la vita. E’ morto senza riprendere mai conoscenza. Era stata la madre a trovare il bambino già privo di sensi all’interno dell’auto, che era parcheggiata sotto il sole. Sull’episodio indagano i carabinieri. L’automobile nella quale era riuscito a salire il piccolo era parcheggiata sotto la casa dove il bimbo abitava con il padre, la madre e con i fratellini. I genitori, lei italiana, lui straniero, è molto conosciuta in paese dove abita da anni. Da quanto si è appreso quando i genitori si sono accorti dell’assenza del bambino avrebbero iniziato a cercarlo attorno all’abitazione, nelle strade vicine, scoprendolo poi nella vettura.