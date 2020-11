NordEst, aereo ultraleggero precipita in atterraggio: morto il pilota 52enne, Roberto Brighenti (FOTO)

Posted on

L’augurio per il 2020 dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi nel consueto videomessaggio Trento – “Le giornate scorrono frenetiche – sottolinea Tisi – , manca il tempo, il tempo si è fatto davvero breve. Vuoi l’elisir di lunga vita? Metti a disposizione il tuo tempo, regalalo. Come il Dio di Betlemme, vivi per gli altri: fermerai il tempo, […]