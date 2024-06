Europee 2024 nei Comuni di Primiero, Vanoi, Mis vincono Meloni e Schlein, tengono Lega, Svp, Verdi e Forza Italia. Crollo M5S

Europee: FdI primo partito in Trentino tallonato dal Pd. Lega terza all’11%.In Trentino nessun eletto. Il partito di Meloni supera il 26%, Pd al 25. La Lega perde oltre due terzi dei consensi del 2019. In Alto Adige, quarto mandato per Dorfmann. Tutti i dati delle elezioni europee a livello locale

Primiero/Vanoi/Mis (Trento) – La Comunità di Primiero rispecchia il voto provinciale e nazionale in questa consultazione, con il duello Meloni (FdI) e Schlein (Pd) a richiamare l’attenzione degli elettori di casa. Seguono Svp e Lega con differenze tra paesi e a seguire Verdi e Forza Italia. Netto calo invece per il Movimento 5 Stelle. Il voto locale evidenzia in particolare una forte astensione che aumenta anno dopo anno. Dato preoccupante in vista delle prossime elezioni comunali 2025, che dovrebbero però coinvolgere maggiormente il territorio.

Mezzano (43,42%) è uno dei Comuni dove si è votato di più alle europee, mentre Canal San Bovo (24,01%) registra l’affluenza più bassa dai dati del Ministero dell’Interno, anche se come ogni volta, pesano per tutti, gli iscritti all’estero (AIRE), che non consentono una lettura precisa della consultazione. A Imèr si è recato alle urne il 31,96%, a Sagron Mis il 37,10% e infine a Primiero San Martino il 33,24% con 32 schede nulle, 21 bianche e 12 contestate.

Comune di CANAL SAN BOVO

I dati non rivestono carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali territoriali competenti. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti sono da considerarsi provvisori, e non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità, surroghe e rettifiche. Sezioni: 3 / 3 (Tutte) Dato aggiornato al: 10/06/2024 – 00:57 Elettori: 2.237 | Votanti: 537 (24,01%) | Schede nulle: 19 Schede bianche: 5 Schede contestate: 0

Comune di CANAL SAN BOVO – 26/05/2019 Affluenza Elettori 1.942 Votanti 662 34,09 %

Comune di IMER

I dati non rivestono carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali territoriali competenti. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti sono da considerarsi provvisori, e non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità, surroghe e rettifiche. Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Dato aggiornato al: 10/06/2024 – 01:53 Elettori: 1.314 | Votanti: 420 (31,96%) | Schede nulle: 10 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0 Comune di IMER – 26/05/2019 Affluenza Elettori 1.188 Votanti 587 49,41 %

Comune di MEZZANO

I dati non rivestono carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali territoriali competenti. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti sono da considerarsi provvisori, e non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità, surroghe e rettifiche. Sezioni: 2 / 2 (Tutte) Dato aggiornato al: 10/06/2024 – 01:10 Elettori: 1.414 | Votanti: 614 (43,42%) | Schede nulle: 18 Schede bianche: 9 Schede contestate: 0

Comune di MEZZANO – 26/05/2019 Affluenza Elettori 1.396 Votanti 751 53,80 %

Comune di PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA

I dati non rivestono carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali territoriali competenti. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti sono da considerarsi provvisori, e non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità, surroghe e rettifiche. Sezioni: 6 / 6 (Tutte) Dato aggiornato al: 10/06/2024 – 01:38 Elettori: 5.941 | Votanti: 1.975 (33,24%) | Schede nulle: 32 Schede bianche: 21 Schede contestate: 12

Comune di PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA – 26/05/2019 Affluenza Elettori 5.271 Votanti 2.489 47,22 %

Comune di SAGRON MIS

I dati non rivestono carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali territoriali competenti. La ripartizione dei seggi e l’individuazione degli eletti sono da considerarsi provvisori, e non tengono conto di eventuali “opzioni”, incompatibilità, surroghe e rettifiche. Sezioni: 1 / 1 (Tutte) Dato aggiornato al: 10/06/2024 – 01:06 Elettori: 221 | Votanti: 82 (37,10%) | Schede nulle: 2 Schede bianche: 0 Schede contestate: 0 Comune di SAGRON MIS – 26/05/2019

Affluenza Elettori 222 Votanti 105 47,30 %