Trento – Dalla seconda quindicina di settembre alla prima quindicina di ottobre si terrà la quarantaseiesima “Mostra Mercato della Val di Gresta, prodotti biologici e integrati”. La sala consiglio della sede della Cooperazione Trentina, in via Segantini a Trento, ha ospitato l’incontro con il mondo dell’informazione.

Occasione per anticipare i principali motivi di interesse che caratterizzeranno questo evento che si ripete dal 1971.

“E’ una eccellenza del Trentino – ha osservato Luca Rigotti, vicepresidente della Cooperazione Trentina per il settore agricolo – E quarantaseiesima edizione è indubbiamente sinonimo di tradizione, lavoro e serietà”. Alla conferenza stampa hanno partecipato Carlo Dellasega, direttore generale della Cooperazione Trentina, Michele Girardi, responsabile del settore cooperative agricole della Federazione, Piera Benedetti, sindaca di Ronzo Chienis, e Alberto Cappelletti, presidente del Bim Adige –Vallata dell’Adige.

Da oltre nove lustri la Mostra Mercato della Val di Gresta è un appuntamento tradizionale per i produttori impegnati nella quotidianità sui terrazzamenti di questo territorio e per i consumatori che scelgono i prodotti biologici e integrati e li mettono sulla propria tavola. “Si potrebbe proprio dire dal campo alla dispensa, prendendo a prestito il motto che caratterizza la nostra esposizione – spiega Loris Cimonetti, presidente del Comitato Mostra Val di Gresta – La mostra rappresenta dall’inizio degli anni Settanta una bella occasione per valorizzare le peculiarità dei nostri prodotti e del nostro territorio – aggiunge – Basti pensare che, l’85% della nostra produzione, è biologica. Saranno cinque week end ricchi di appuntamenti, di opportunità messi in campo per gli ospiti che saliranno in Val di Gresta. Un programma destinato ad arricchirsi con il Giro dei Volti, la Biobike, il convegno del Biodistretto e le iniziative pensate per le famiglie”.

Cinque domeniche a tema. Si inizia il 18 settembre con l’apertura della Mostra. A seguire: il 25 settembre la “Giornata del Giro dei Volti”, il 2 ottobre la “Giornata dei Bambini”, il 9 ottobre la “Giornata della Bio Bike” per chiudere, il 16 ottobre, con la “Giornata al Consorzio Ortofrutticolo della Valle di Gresta”.

Da una prima stima “il conferito dal nostro centinaio di soci sarà in linea con il dato dell’anno scorso – spiega Wanda Rosà,presidente del Consorzio Ortofrutticolo – Attorno ai ventimila quintali tra patata, carota, cavolo cappuccio, sedano rapa, cavolfiori, zucchine, ortaggi a foglia e gli altri prodotti che vanno a comporre il nostro paniere. Nel nostro territorio non si lavora come le macchine ma con la zappa e con le mani”.