Altoatesino muore travolto da una valanga in Svizzera

Incidente sabato durante escursione di scialpinismo su Piz Daint. Molte le vittime nel weekend anche sul versante austriaco

Bolzano – Uno scialpinista altoatesino di 46 anni è deceduto in ospedale di Coira, in Svizzera, dopo essere stato travolto sabato da una valanga sul Piz Daint. L’incidente è avvenuto sopra passo del Forno, poco lontano dal confine italo-svizzero.

Il gruppo composto da tre scialpinisti – scrive il portale del quotidiano svizzero Blick – stava raggiungendo la vetta, a quasi 3.000 metri di quota, quando la slavina si è staccata e ha travolto il 46enne. L’uomo, che ha azionato l’aribag dello zaino anti-valanga, è stato trascinato per 400 metri. I compagni e i soccorritori l’hanno velocemente localizzato e liberato.

E’ stato trasportato in ospedale all’ospedale di Coira, dove però ieri è deceduto per le gravissime ferite. Secondo il portale altoatesino Stol.it, la vittima è della val Venosta.

In breve

E’ ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento una donna di 55 anni investita da un’auto in retromarcia a Rovereto. Il fatto è avvenuto a mezzogiorno di lunedì 7 febbraio in via San Giovanni Bosco, vicino ai giardini Perlasca.

Lutto nel mondo dell’imprenditoria veneta e nazionale: si è spento a Vicenza Nicola Amenduni, patron delle Acciaierie Valbruna e figura storica nel panorama dell’industria berica. Classe 1918, Amenduni avrebbe compiuto 104 anni il prossimo 4 aprile. Pugliese di nascita ma vicentino di adozione, era entrato nel 1957 nell’azienda fondata da Ernesto Gresele, quando ancora si chiamava “Ferriera Valbruna”. Con lui alla guida, l’industria trovò lo slancio decisivo puntando sugli acciai inossidabili, diventando una delle leader a livello mondiale: un gruppo che oggi, con 42 filiali nel mondo e oltre 2.500 dipendenti, è leader internazionale nella produzione degli acciai. Furono gli affetti a portare l’imprenditore a Vicenza, che sposò la figlia di Gresele, Mariuccia, dalla quale ha avuto cinque figli, Michele, Ernesto, Massimo, Maurizio e Antonella, tutti impegnati nelle attività di famiglia. I funerali si terranno nei prossimi giorni nel capoluogo berico.