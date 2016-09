Trento, Forte Buso nel Question Time in Consiglio provinciale. L’Assessore Gilmozzi: “Progetto ampiamente discusso con la popolazione”

Il consigliere Marino Simoni (Progetto Trentino) aveva chiesto nei giorni scorsi di prorogare i termini di chiusura della strada, per il cantiere della Galleria di Forte Buso. Molti i disagi e le segnalazioni da parte degli operatori, in queste settimane, a causa del divieto di transito

Trento - Considerati i lavori per la realizzazione della nuova galleria di Forte Buso nel Comune di Predazzo, iniziati nell’aprile scorso e sospesi fino al 3 settembre 2016, Simoni lamenta la totale chiusura al transito della statale 50 del Grappa e del Passo Rolle fino al 24 novembre 2016, che sposta la circolazione dei veicoli a Passo S. Pellegrino e Passo Valles causando disagi alla viabilità turistica e pendolare.

Il consigliere chiede perché la Giunta non abbia prorogato la sospensione dei lavori della galleria a fine settembre e perché non abbia adottato una diversa modalità di gestione del traffico, prevedendo un senso unico alternato regolato con semaforo.

La replica dell’assessore Gilmozzi

L’assessore Mauro Gilmozzi ha spiegato che il progetto, completo di analisi e dettagli tecnici, è stato ampiamente discusso con la popolazione e tutti i soggetti interessati, nel corso di un assemblea nella quale ci si rese conto che il periodo di chiusura necessario è di 80 giorni e che andava fatto in un periodo che non rovinasse la stagione estiva e nel contempo non arrivasse troppo a ridosso dell’inverno, cosa che abbiamo stabilito e messo in atto.

Si sono trovati degli accordi per far transitare alcuni mezzi con dei permessi speciali e introdotto una deviazione su esplicita richiesta di tutti: abbiamo fatto quanto nelle nostre possibilità e mantenuto le promesse e il programma concordato, ha concluso Gilmozzi.

“Non sono soddisfatto – ha replicato il consigliere Marino Simoni di PT – i ragionamenti illustrati dall’assessore già li conoscevo, ma credo che si poteva fare uno sforzo per spostare la chiusura di questa strada di alcuni giorni soprattutto finché c’è un grosso afflusso turistico”.

