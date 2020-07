Monte Brento, muore un base jumper toscano

Posted on

Escursionista trovato morto in Valle Aurina Bolzano – E’ stato trovato morto in Alto Adige dal soccorso alpino, in Valle Aurina, vicino a Punta di Conio. Si tratta di un altoatesino, Gunther Kaltenhausen, 57 anni, di Bressanone. Era partito sabato mattina per un’escursione e non aveva fatto ritorno, dunque erano scattate le ricerche. E’ stato […]