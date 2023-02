Mondiali biathlon, Vittozzi: “Avevo voglia di prendermi la medaglia”. Giacomel: “Dispiaciuto per l’ultima serie”

La Norvegia ha conquistato la medaglia d’oro nella staffetta singola mista dei Campionati Mondiali di Oberhof ma l’Italia ottiene un bronzo di peso

NordEst – Marte Roiseland e Johannes Boe con il tempo di 35’37”1 (1 giro di penalità e 6 ricariche utilizzate), hanno piegato la resistenza dell’Austria (+13”8, 0 errori e 6 ricariche), e di una grande Italia che, con Lisa Vittozzi e Tommaso Giacomel (+51”, 2 errori e 9 ricariche) ha regalato agli azzurri la terza medaglia in questa rassegna iridata, dopo l’argento nella staffetta mista ed il bronzo della stessa Vittozzi nell’individuale femminile.

Per Boe è stato il quinto oro in altrettante gare in questi Mondiali, mentre per Roiseland è stata la tredicesima medaglia d’oro iridata. Una gara davvero palpitante, dove la Norvegia ha provato a far la gara sin dalla prima frazione, ma con una Vittozzi in formato extra-lusso, fenomenale sia al tiro che per resa sugli sci stretti, a marcarla da vicino per ridurre al minimo il gap con la squadra norvegese.

Nella prima frazione maschile Giacomel è partito con il piglio giusto, con maturità ed esperienza nonostante la giovane età, per restare al ritmo di Norvegia e Austria, per proseguire con Vittozzi – nella sua ultima frazione -, dietro per una manciata di secondi a Roiseland.

Si è deciso tutto nell’ultima frazione maschile, nonostante il giro di penalità di Boe dopo il penultimo poligono. Ma il fenomenale norvegese ha saputo recuperare rispetto ai fuggitivi Italia e Austria, per poi fulminare Tommaso Giacomel e David Komatz al tiro e terminare al primo posto, con il trentino di Imer a festeggiare una meritata medaglia, nonostante l’incertezza all’ultimo poligono che gli è costata due giri di penalità.

Per l’Italia si è trattata della seconda medaglia nella storia del format dopo l’argento conquistato ad Oestersund 2019 da Hofer-Wierer. L’appuntamento con i Mondiali di Oberhof 2023 tornerà sabato 18 febbraio, con le staffette maschili e femminili.

La soddisfazione dopo la gara

Tommaso Giacomel: “E’ stato bellissimo essermi messo al collo la seconda medaglia iridata, ma sono dispiaciuto di aver buttato via l’argento nell’ultima serie. Sono molto rammaricato, il vento continuava a spostarmi. Pensavo fosse come quello della prima serie, invece era completamente diverso e non sono riuscito a gestirlo. Sono contento del risultato, nonostante tutto”.

Lisa Vittozzi: “E’ stata una gara molto bella, ho dato veramente tutto. Ero in ottima forma fisica e avevo voglia di prendere un’altra medaglia. E’ stata durissima fino alla fine, ci siamo presi un po’ di spavento con l’ultima serie ma ce l’abbiamo fatta e ne sono veramente contenta”.

Ordine d’arrivo staffetta singola mista Mondiali Oberhof (Ger):

