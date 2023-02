Mondiali sci nordico: 18 azzurri convocati, attesa per Pellegrino

Il via a Planica il 21 febbraio, valdostano alla 7/a rassegna. Tra i convocati anche il primierotto Salvadori

NordEst – Sono diciotto gli azzurri, equamente divisi tra uomini e donne, che prenderanno parte ai mondiali di sci nordico in programma a Planica, in Slovenia, dal 21 febbraio al 5 marzo. Tra i nove atleti la star è Federico Pellegrino, alla sua settima partecipazione a una rassegna iridata. Ma non mancano tra i giovani, per un mix di esordienti e veterani.

SQUADRA FEMMINILE

Comarella Anna – Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena – 12/03/1997

Veneta di Cortina d’Ampezzo, è alla sua terza partecipazione iridata dopo Seefeld 2019, dove ha ottenuto un settimo posto con la staffetta, e Oberstdorf 2021 dove si classificò 21esima nella skiathlon e 31esima nella 10 km in tecnica libera.

De Martin Pinter Iris– Centro Sportivo Carabinieri – 02/08/2004

Debuttante

Di Centa Martina – Centro Sportivo Carabinieri – 06/03/2000

Friulana di Paluzza, è al suo secondo Mondiale seniores, dopo che si classificò in 35esima posizione nella skiathlon ad Oberstdorf.

Franchi Francesca – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 24/12/1997

Trentina di Molveno, è alla sua seconda partecipazione iridata a livello seniores. Nel 2021 a Oberstdorf fu 16esima nella 10 km in tecnica libera e 27 nella skiathlon.

Ganz Caterina – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 13/11/1995

Trentina di Moena, è al suo quarto Mondiale dopo Lahti 2017, Seefeld 2019 e Obertsdorf. Come miglior piazzamento vanta un nono posto con la staffetta in Finlandia.

Laurent Nadine – Gruppo Sportivo Fiamme Oro – 10/06/2003

Debuttante

Monsorno Nicole – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 07/02/2000

Trentina di Varena, è alla sua seconda esperienza in una rassegna iridata seniores. Ha esordito ai Mondiali 2021 a Oberstdorf, dove si classificò al 25esimo posto nella sprint in tecnica classica.

Pittin Cristina – Centro Sportivo Esercito – 14/10/1998

Debuttante

Sanfilippo Federica – Gruppo Sportivo Fiamme Oro – 24/10/1990

Debuttante

SQUADRA MASCHILE

Barp Elia – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 19/12/2002

Debuttante

Daprà Simone – Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena – 19/06/1997

Trentino di Panchià, ha partecipato alle skiathlon di Seefeld 2019, conclusa al 35simo posto, e di Oberstdorf 2021 in cui fu 33esimo.

De Fabiani Francesco – Centro Sportivo Esercito – 21/04/1993

Valdostano di Gressoney St. Jean, è alla quinta partecipazione in un Mondiale dopo Falun 2015, Lahti 2017, Seefeld 2019 e Oberstdorf 2021. E’ stato medaglia di bronzo nella team sprint di Seefeld con Federico Pellegrino.

Graz Davide – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 05/03/2000

Sappadino, è alla terza partecipazione in un Mondiale dopo Seefeld 2019, dove sfiorò la qualificazione per la fase finale nella sprint in tecnica libera, e Obertsdorf 2021 in cui non prese parte alla 15 km in tecnica libera.

Mocellini Simone – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 05/05/1998

Trentino di Grigno, è alla sua seconda convocazione per un Mondiale seniores. A Oberstdorf, 50esimo posto nella sprint in tecnica classica.

Noeckler Dietmar – Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena – 29/09/1988

Altoatesino di Falzes, è alla quarta partecipazione in un Mondiale dopo Val di Fiemme 2013, Falun 2015 e Lahti 2017. Ha ottenuto due medaglie nella team sprint (argento a Lahti e bronzo a Falun) insieme a Federico Pellegrino.

Pellegrino Federico – Gruppo Sportivo Fiamme Oro Moena – 01/09/1990

Valdostano di Nus, è alla settima partecipazione iridata dopo Oslo 2011, Val di Fiemme 2013, Falun 2015, Lahti 2017, Seefeld 2019 e Oberstdorf 2021. Il suo curriculum parla di un oro nella sprint di Lahti, due argenti nella sprint di Seefeld e nella team sprint di Lahti e due bronzi nella team sprint di Falun e nella team sprint di Seefeld.

Salvadori Giandomenico – Gruppo Sciatori Fiamme Gialle – 08/10/1992

Trentino di Mezzano, è al quarto Mondiale dopo Lahti 2017, Seefeld 2019 e Oberstdorf 2021. Ha ottenuto un decimo posto nello skiathlon austriaco come miglior piazzamento individuale.

Ventura Paolo – Centro Sportivo Esercito – 01/04/1996

Trentino di Tesero, è alla seconda partecipazione in un Mondiale seniores. Nel 2021 arrivò 41esimo nella skiathlon.