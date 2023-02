Picchiata e minacciata dall’ex: “Ti faccio violentare”

L’uomo, con i due fratelli, l’ha anche rapinata davanti ai figli

Borgo Valsugana (Trento) – Non soltanto non passava alla ex moglie gli alimenti per i figli, di cui uno minorenne, ma assieme ai due fratelli, si era presentato in casa della donna per malmenarla, rapinarla e minacciarla. Così giovedì mattina i carabinieri della stazione di Borgo Valsugana, in Trentino, hanno arrestato l’uomo e i due complici: due si trovano agli arresti domiciliari ed uno è invece in carcere su disposizione del Gip di Trento.

I fatti – spiega l’Arma – risalgono allo scorso anno quando la vittima, divorziata dal 2021, aveva ricevuto una visita in casa dell’ex marito. Questi, assieme ai propri fratelli, dopo averla malmenata e averle rubato il cellulare per distruggerlo ed evitare che chiamasse i carabinieri, le aveva anche sottratto 1.000 euro. Tutto era avvenuto in presenza dei figli. L’ex marito ha inoltre minacciato la donna: l’avrebbe fatta violentare da cinque individui non meglio specificati se non avesse lasciato immediatamente l’abitazione, di cui l’uomo voleva impossessarsi. La Procura di Trento ha quindi chiesto al Gip l’arresto nei confronti dei tre, poi eseguito dai carabinieri.