Meteo a NordEst: sarà una ‘befana’ con neve, freddo e vento

Meteotrentino annuncia: mercoledì possibili nubi basse al primo mattino, poi più soleggiato con qualche annuvolamento in serata. Giovedì soleggiato al mattino con nuvolosità irregolare al pomeriggio. Venerdì nuvolosità in graduale aumento; a partire dal tardo pomeriggio-sera le precipitazioni inizialmente deboli saranno diffuse e moderate, nevose perlopiù oltre i 1000 metri. Sabato molto nuvoloso con precipitazioni moderate diffuse. Domenica nuvoloso con vento

NordEst – Il nord Italia sarà interessato da correnti zonali atlantiche, vale a dire flusso prevalente occidentale di aria un po’ più fresca di matrice oceanica, in cui scorreranno due piccole ondulazioni associate a minimi depressionari in transito oltre l’arco alpino. Tale situazione garantirà tempo discreto con lunghe fasi assolate, assieme a qualche passeggero annuvolamento, in un contesto più fresco. Venerdì, una saccatura atlantica in via di approfondimento sul Mediterraneo occidentale, preceduta da un richiamo di aria assai mite in quota, si avvicinerà velocemente al nord Italia, dove il tempo peggiorerà sensibilmente, già al pomeriggio, fino a risultare spiccatamente perturbato tra la sera di venerdì e soprattutto sabato, però tale situazione dovrà essere accertata mediante i prossimi modelli numerici.

mercoledì 3. Nottetempo da nuvoloso a parzialmente nuvoloso con qualche fiocco in quota. In giornata miglioramento del tempo con cielo in prevalenza sereno sulle Dolomiti, anche sulle Prealpi dopo diradamento di alcuni banchi di nubi basse. le quali potrebbero tornare a formarsi qua e là in serata. La Valbelluna potrebbe essere un eccezione con persistenza delle nuvolosità bassa. Contesto termico assai meno fresco, specie in quota.

Precipitazioni. Nottetempo qualche fiocco oltre i 1000-1200 m, ma senza apporti (20-30%). In giornata precipitazioni assenti (0%).

Temperature. In generale ripresa, più marcata in quota, però in valbelluna le massime potrebbero abbassarsi qualora le nubi basse fossero a lungo presenti. Inversione termica nelle valli in ombra. Su Prealpi a 1500 m: min 0°C max 4°C, a 2000 m: min -2°C max 2°C. Su Dolomiti a 2000 m: min -2°C max 1°C, a 3000 m: min -6°C max -3°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile, salvo locali rinforzi nei settori solitamente più ventilati; in quota moderati da nord-ovest al mattino e da ovest al pomeriggio, saranno spesso tesi sulle cime dolomitiche più alte, a 5-20 km/h a 2000 m e 30-45 km/h a 3000 m.

giovedì 4. Tempo stabile ed in prevalenza soleggiato con transito di qualche banco di cirri. In questo contesto, l’unica insidia sarà la presenza di nubi basse su alcuni settori prealpini durante le ore più fredde, anche di giorno nel catino bellunese. Contesto più freddo in quota e nelle valli in ombra, più mite di giorno nei settori più assolati.

Precipitazioni. Assenti (0%).

Temperature. In quota in generale calo, più marcata oltre i 2500 m. Nelle valli diminuzione delle minime ed aumento delle massime, almeno nei settori più assolati, mentre saranno in calo in quelli in ombra. Su Prealpi a 1500 m: min 0°C max 2°C, a 2000 m: min -1°C max 1°C. Su Dolomiti a 2000 m: min -3°C max 0°C, a 3000 m: min -10°C max -6°C.

Venti. Nelle valli perlopiù deboli di direzione variabile, salvo locali rinforzi nei settori solitamente più ventilati; in quota moderati da nord-ovest, a tratti tesi/forti nottetempo oltre i 2500 m, prima di scemare, a 5-25 km/h a 2000 m e 25-55 km/h a 3000 m.

venerdì 5. Nuvolosità in aumento fino a cielo coperto al pomeriggio, quando il tempo peggiorerà a partire dalle Prealpi occidentali, prima di estendersi a tutta la montagna veneta entro il tardo pomeriggio. Alla sera intensificazione del maltempo, con fenomeni via via più diffusi. Il limite delle nevicate sarà sui 900-1200 m sulle Dolomiti e 1200-1500 m sulle Prealpi. Temperature in generale aumento, eccetto calo delle sotto i 1400-1700 m. Venti deboli di direzione variabile nelle valli; moderati/tesi da sud-ovest in quota, in rinforzo fino a forti sulle vette più alte entro la sera.

sabato 6. Maltempo con cielo coperto e diffuse e continue precipitazioni di moderata intensità, localmente e a tratti forti tra Prealpi e Dolomiti meridionali. Nevose oltre gli 800-1200 m sulle Dolomiti e 1100-1500 m sulle Prealpi. Le piogge saranno quindi abbondanti nelle valli e le nevicate copiose oltre i 1200-1500 m. Temperature in calo, eccetto rialzo delle minime nelle valli. Venti deboli di direzione variabile nelle valli, tesi da sud-ovest in quota, anche forti sulle cime più alte tra la notte e il primo mattino, prima di scemare al pomeriggio e di ruotare da nord-est alla sera.