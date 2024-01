Moutet e Brunet: 100 anni di storia tra le Dolomiti, conferenza sabato 27 gennaio a Primiero (VIDEO)

L’incontro, che si terrà nella sala Negrelli della Comunità di valle, è stato ideato e organizzato dal giornalista GianAngelo Pistoia. Confronterà due storie di grande spessore: quella della famiglia di albergatori Brunet di cui ricorreva nel 2023 il centenario di attività e quella di Maria Chenu Moutet – stilista e antesignana del prêt-à-porter a livello mondiale – che ha scelto la valle e le sue montagne

Primiero (Trento) – Donne che hanno scritto pagine di vita quotidiana. Fatte di emozioni, di avventure e grande coraggio, di cadute ma anche di grandi traguardi, tra i monti pallidi. Racconti inediti che verranno presentati nell’incontro di sabato 27 gennaio alle 17 a Primiero. Perchè oggi, più di ieri, è importante fermarsi ad ascoltare come eravamo, per orientare la bussola sul nostro domani. Esempi di concretezza e lungimiranza imprenditoriale, quando i social ed internet ancora non esistevano. Per questo le loro storie possono essere d’ispirazione per molti giovani, adesso più di allora.

La conferenza

Avrà quali relatori Giovanna Cemin Brunet, Laure e Gilles Moutet, Mariano Lott (Aquile), la senatrice Elena Testor e sarà moderato dalla giornalista Liliana Cerqueni. Al centro dell’attenzione, lo sviluppo del turismo nelle valli di Primiero, Vanoi e Mis. Focus sull’offerta turistica in questi ultimi cento anni sia dalla prospettiva di chi l’ha resa possibile con il proprio lavoro e dedizione ma anche da parte di chi ha scelto le Dolomiti come seconda casa.

L’incontro, verterà infatti su due storie importanti per il territorio: quella della famiglia di albergatori Brunet di cui ricorreva nel 2023 il centenario della loro attività di “hôtellerie” e quella invece di Maria Chenu Moutet – stilista e antesignana del prêt-à-porter a livello mondiale – che ha scelto la valle di Primiero per trascorrere in modo dinamico, attivo e sano gli ultimi cinquant’anni della sua vita.

Partner dell’evento, organizzato dal giornalista GianAngelo Pistoia, sono: Comunità di Primiero, ASAT (Sezione di Primiero, San Martino di Castrozza e Vanoi), Guide Alpine “Aquile” di San Martino e Primiero, Trentino Marketing, Itas Assicurazioni (Agenzia di Primiero), media partner LaVocedelNordEst.it e “Ga.Pi. PR”.

Diretta video sabato 27 gennaio dalle 17