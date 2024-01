Tragico schianto a Pordenone: tre vittime, tra loro una volontaria della Croce rossa e un camionista al primo giorno di lavoro

Coinvolti un’ambulanza e un furgone, e altri mezzi in modo meno grave. Cordoglio della Croce Rossa per l’autista volontaria morta. Il camionista deceduto al primo giorno di lavoro per una ditta di trasporto ghiaia

NordEst – È di tre vittime il primo bilancio del maxi-tamponamento accaduto lungo la Cimpello Sequals, all’altezza di Zoppola. Sette, complessivamente, le persone coinvolte nell’incidente. Secondo una prima ricostruzione ad innescare l’incidente sarebbe stato un mezzo della Croce Rossa di Maniago che in fase di sorpasso, avrebbe urtato un camion; il mezzo pesante ha sfondato il guard-rail finendo sulla viabilità complanare e quindi incendiandosi. Una delle vittime è l’autista del mezzo pesante, Pierantonio Petrocca, 52 anni, di origine calabrese ma residente a Valvasone, al primo giorno di lavoro con la ditta proprietaria del camion, la Trans Ghiaia di Oderzo. Il mezzo pesante doveva effettuare un carico ed era ancora vuoto.

Le altre due persone decedute sono la donna trasportata sul mezzo della Croce rossa, e l’autista volontaria dello stesso mezzo sanitario, Graziella Mander, 49 anni, di Solimbergo di Sequals, consigliere del Comitato della Croce Rossa di Maniago. Elitrasportata a Udine in condizioni gravi l’assistente che era a bordo del mezzo sanitario e in ambulanza sempre al Santa Maria della Misericordia il guidatore del suv, con ferite leggere. La paziente all’interno dell’ambulanza si chiamava Claudia Clement e aveva 80 anni. Era stata trasportata per una visita al policlinico universitario di Padova e la stavano riportando a casa.

#Pordenone, grave incidente stradale #oggi pomeriggio sulla Cimpello Sequals, nel comune di Zoppola, tra un’ambulanza, un Tir e un’auto: tre le persone decedute, due donne e un uomo, soccorsa dai #vigilidelfuoco una donna nell’ambulanza. Intervento in corso [#2gennaio 17:30] pic.twitter.com/7bCPosa9Sb — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) January 2, 2024

Il cordoglio del governatore del Friuli V.G.

«Profonda emozione» è stata espressa dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga per lo scontro mortale che ha coinvolto sulla Cimpello-Sequels un’ambulanza della Croce Rossa, nel quale sono deceduti una volontaria della Cri alla guida del mezzo, una paziente e il conducente di un camion. «Il mio cordoglio va alle famiglie colpite – ha detto il governatore – allo stesso tempo rivolgo un pensiero speciale, in questo inizio d’anno, a tutti coloro che in vari ruoli servono ogni giorno la comunità regionale assumendosi gravi rischi, talora mettendo a repentaglio la loro stessa vita, e alla Croce Rossa, sempre in prima linea con un impegno all’insegna della generosità».