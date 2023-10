Maxi operazione antidroga della Finanza: 46 arresti a Trento e Bolzano

46 arresti e beni sequestrati per 22 milioni di euro. Cocaina, hashish, marjuana, eroina e crack che arrivavano da Albania e Belgio

NordEst – Ben 46 arresti e beni sequestrati per 22 milioni di euro. E’ scattata all’alba l’operazione “Malok” della Guardia di Finanza. In azione 150 uomini: le Fiamme gialle del Trentino (coadiuvate da personale dello S.C.I.C.O., dai Reparti territoriali del Corpo e dalle unità cinofile), con il supporto di un elicottero della Sezione Aerea di Bolzano, insieme agli agenti della Polizia di Stato della Questura di Bolzano.

35 persone in carcere, 11 con obbligo di dimora sono state raggiunte a Trento, Bolzano, Milano, Padova e Brescia; la maggior parte di loro sono straniere (Albania, Tunisia, Iraq, Inghilterra e Francia): avrebbero collaborato in quattro complesse associazioni criminali dedite al traffico di droga. Cocaina, hashish, marjuana, eroina e crack che arrivavano da Albania e Belgio per essere smerciate in regione.

Sarebbero stati oltre 630 episodi di spaccio, dai quali è stato calcolato un consumo in fronde di circa 41 Kg di cocaina, 84 Kg di marjuana, 34,5 di hashish, 6,2 di eroina e 115 grammi di crack. Parallelamente, è emersa una consistente rapidità e frequenza delle operazioni di cessione nelle piazze trentine. Una sola persona poteva cedere anche 100 dosi al mese. Un giro enorme: su oltre 165 Kg. di droga ceduta, il guadagno stimato è di circa 22 milioni di euro. Sotto sequestro ora 28 beni immobili e 2 attività commerciali. Per stoccare le sostanze e venere le dosi infatti i gruppi utilizzavano anche un bar a Rovereto (attualmente chiuso), un bar-tabacchi a Trento e un locale a Bolzano.

In breve

Bilancio di 7 persone portate in ospedale – nessuna grave – in seguito all’incidente stradale avvenuto poco dopo le 6 di mercoledì 11 ottobre a Trento, in via Torre Verde. Un’automobile si è scontrata contro un autobus, che a sua volta è finito contro una spazzatrice di Dolomiti Ambiente. Sul posto, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco permanenti di Trento e le forze dell’ordine, che stanno accertando la dinamica dell’incidente.