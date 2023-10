Trento, altri due orsi trovati morti: carcasse a Bresimo e a Ronzone

Con questi ultimi due ritrovamenti dell’11 ottobre, sale a sette il numero di plantigradi trovati morti nel 2023 in Trentino

Trento – “Le carcasse di due orsi sono state rinvenute nei comuni di Bresimo e a Ronzone (non a Borgo d’Anaunia come comunicato in origine). Il primo dei due esemplari è già stato recuperato e consegnato all’Istituto zooprofilattico delle Venezie.” È quanto si legge in uno stringato comunicato dell’ufficio stampa della provincia di Trento.

Solo due settimane fa (il 27 settembre), era stata trovata morta anche l’orsa F36. Gli esiti dell’esame autoptico sulla carcassa dell’orsa non sono ancora noti. Con questi due ritrovamenti dell’11 ottobre, sale a sette il numero di plantigradi trovati morti nel 2023 in Trentino.

Fra le prime reazioni quella del presidente del Partito Animalista Europeo, Stefano Fuccelli: “Non crediamo più alle coincidenze, non crediamo all’ennesima morte accidentale, non crediamo più alle relazioni tecniche del servizio forestale alle dipendenze di Fugatti. Non crediamo più ad un Governo locale che ha dichiarato guerra agli animali selvatici ed alle specie protette per favorire cacciatori ed allevatori disonesti, che strizza l’occhio ai bracconieri alimentando l’odio sociale”.