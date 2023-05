Lona Lases, Bresimo e Campo Tures al voto domenica 21 maggio: sfida contro il quorum

Vanno rinnovati i consigli comunali e il primo cittadino, ma non mancano le incognite

Trento/Bolzano – Domenica importante, di voto in Trentino Alto Adige. Si svolgono le elezioni comunali nei Comuni di Campo Tures in Alto Adige di Lona Lases e di Bresimo in Trentino. Attualmente il Comune di Campo Tures è amministrato in via provvisoria dal commissario straordinario, Alfred Valentin. La giunta provinciale aveva sciolto il consiglio comunale, dopo che il 13 dicembre il consiglio comunale aveva sfiduciato il sindaco.

Lona Lases spera nella ripartenza

Lona Lases invece torna alle urne dopo tre elezioni a vuoto, un lungo periodo di commissariamento e una pesante inchiesta giudiziaria che ha lasciato il segno. Nel paese trentino, che conta 692 aventi diritto al voto, si presenta un’unica lista. Il nome è: Insieme per Lona-Lases, il candidato sindaco è Pasquale Borgomeo. L’ultimo sindaco si è dimesso nel maggio 2021, poi ci sono state tre tornate elettorali andate a vuoto per mancanza di candidati. Nel frattempo c’è stato un lungo commissariamento, che si interromperà solo se sarà raggiunto il quorum, fissato al 50% dei votanti.

Bresimo alle urne

Quorum da raggiungere anche a Bresimo, 259 votanti e una sola lista, Uniti per fare. Candidato sindaco è Ivan Dalla Torre. Il voto arriva dopo la scomparsa di Giuliano Pozzatti, primo cittadino stroncato da un malore lo scorso novembre. Nei due comuni i seggi saranno aperti Domenica 21 maggio dalle 7 alle 21. Lo spoglio dei voti sarà effettuato domenica sera.

Tutti i risultati

In breve

Sindaci in Trentino Alto Adige: allo studio limite tre mandati. Mantenere in essere la nostra legge regionale sul limite dei tre mandati per i sindaci della Regione autonoma Trentino – Alto Adige. È con questo l’obiettivo che la giunta regionale ha deciso di affidare all’avvocato Fabio Corvaja l’incarico di consulenza per esaminare gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n.60 del 2023 e dovrà dare una risposta entro il 21 giugno 2023.