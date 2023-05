Agenti di Polizia locale: nuove assunzioni del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, domande entro il 26 maggio 2023

Avviso di pubblica selezione per esami (colloquio)

Primiero (Trento) – Nuove assunzioni del Comune di Primiero San Martino di Castrozza. La selezione servirà per la formazione di una graduatoria per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato e per esigenze stagionali nel profilo professionale di agente di polizia locale categoria c, livello base, 1^ pos. retributiva.

La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi in carta libera, dovrà essere presentata presso il Servizio Protocollo del Comune di Primiero San Martino di Castrozza – Via Fiume, 10 – 38054 Fiera di Primiero, 38054 Primiero San Martino di Castrozza entro le ore 12:00 del giorno venerdì 26 maggio 2023. La domanda deve essere firmata dall’aspirante a pena di esclusione dalla selezione. Alla stessa deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.