“Quale sanità vogliamo?”, incontro con le Acli a Primiero, venerdì 19 maggio alle 20.30 in Comunità

La serata, organizzata in collaborazione con la Comunità di Primiero e i Circoli Acli di Primiero Vanoi Mis, si terrà venerdì 19 maggio alle 20.30 presso la sala Negrelli dell’Ente

Primiero (Trento) – Quale futuro per la sanità, dopo l’emergenza pandemia? Com’è cambiata e quali saranno le prospettive per le valli trentine? Se ne parlerà a Primiero venerdì sera, alla presenza della segretaria provinciale della FAP – Acli Trentine Luisa Masera con Renzo Dori presidente della Consulta provinciale per la salute, Maurizio Agostini medico e consigliere provinciale Acli e Roberto Pradel, presidente della Comunità di Primiero.

La Giunta provinciale ha recentemente approvato il Piano operativo provinciale (Pop) con gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). L’idea è di potenziare l’assistenza territoriale, rafforzare le strutture, i servizi sanitari di prossimità, i servizi domiciliari e sviluppare la telemedicina avanzata.

In particolare, la missione salute si articola secondo due prospettive: le reti di prossimità e le strutture di telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale da un lato e l’innovazione, la ricerca e la digitalizzazione del servizio sanitario dall’altro. La rete di prossimità comprende le Case di Comunità per la salute, cinque centrali operative territoriali e tre ospedali di comunità. L’incontro è aperto all’intera comunità.