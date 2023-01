LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Illuminazione pubblica parzialmente spenta nel Vanoi anche a Natale: altri disagi da Cicona a Zortea

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Zortea (Trento) – Si moltiplicano purtroppo, in questo periodo di festività, le lamentele e i disagi nel Vanoi, in seguito allo spegnimento (parziale) dell’illuminazione pubblica. Nel vicino comune di Imèr le luci sono state pazialmente spente nelle scorse settimane, minori sono stati invece i tagli a Mezzano, ma non sono mancate le luminarie, evitando ovviamente gli sprechi. A Primiero invece – dove era stato adottato lo stesso provvedimento nei mesi scorsi – durante tutte le festività, l’illuminazione pubblica è stata ripristinata con l’obiettivo di rivalutare la situazione.

L’ultima segnalazione da Zortea e Cicona

Di seguito pubblichiamo una nuova segnalazione di disagio nel Vanoi, relativa alle frazioni alte del Comune di Canal San Bovo. Nelle scorse settimane, una segnalazione simile era arrivata anche da Prade, rimasta inascoltata.

“La situazione a Zortea e Cicona per rientrare in orario serale è drammatica anche in piena stagione! Manca l’illuminazione nel tratto Cicona – Mezzavalle e Mezzavalle – Zortea e al momento si conoscono svariati casi di persone quasi investite da auto di passaggio, per la scarsa illuminazione e la mancanza di marciapiede. Molti ospiti delle 2 strutture alberghiere della zona e turisti stagionali lamentano questo disagio”.

Denis Loss

direttore Hotel Serenella