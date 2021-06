Primiero, molte adesioni alle vaccinazioni straordinarie nell’hub della Cooperazione (VIDEO)

Sabato e domenica la Federazione Trentina della Cooperazione ha allestito un centro vaccinale a Primiero, per tutte le categorie di utenti aperte dall’Azienda sanitaria

Primiero (Trento) – La Cooperazione trentina con il supporto della Comunità di Primiero che si è resa disponibile fino a sabato 5 giugno per agevolare le prenotazioni, ha organizzato un evento vaccinale straordinario a Tonadico. Adesioni massicce al centro vaccinale organizzato dalla Federazione a Tonadico, a servizio degli abitanti del Primiero e Vanoi. Ben 181 le prenotazioni di sabato 5 giugno nella sede dell’ex Lisiera. Domenica 6 giugno si è replicato con una importante partecipazione.

Utenti puntuali e soddisfatti per l’opportunità di vaccinarsi anche nel finesettimana. Viene somministrato il vaccino Pfizer BioNTech a tutte le categorie di utenti attualmente aperte dall’Azienda sanitaria (ultra quarantacinquenni, categorie fragili, caregiver) prenotabile secondo la normale procedura attraverso il Cup.

Una fila ordinata di persone sorridenti. Il primo giorno di vaccinazioni nel finesettimana in Primiero si sta rivelando un successo di partecipazione. Ben 181 gli utenti prenotati sabato 5 giugno che si presentano puntuali nella sede allestita all’ex Lisiera di Tonadico, in Primiero. Qualcuno è salito anche da Trento, magari approfittando della bella giornata di sole.

Ad accoglierli uno staff diverso da quello solitamente presente nei giorni feriali nella stessa sede. Il centro infatti è allestito dalla Federazione Trentina della Cooperazione, che si è resa disponibile a supportare l’Azienda Sanitaria per accelerare il ritmo della campagna vaccinale, soprattutto nei luoghi più lontani dal capoluogo.

Appena sarà possibile, La Federazione è disponibile ad allestire più centri per vaccinare i dipendenti. L’equipe è composta dai medici Giulia Landini e Giulia Pederzoli per la giornata di sabato 5 giugno, Giacomo Breda e Giuliana Pifferi per domenica 6 giugno. Infermieri Francesco Brugnara e Monia Perotti.

Il supporto logistico indispensabile è fornito da parte del gruppo di Protezione Civile Nuvola dell’A.N.A. del Primiero Vanoi e dal personale amministrativo della Federazione. Il servizio è organizzato con il supporto tecnico della cooperativa Spes e il sostegno finanziario di Promocoop Trentina.

Due centri temporanei per i tamponi

La Cooperazione da due settimane è impegnata anche sul fronte dei tamponi, disponibili per tutti, ma con particolare riferimento ai turisti tedeschi in vacanza nel Trentino per la Pentecoste, che fino a domani devono l’esibire l’esito negativo del tampone per poter rientrare a casa.

La cooperativa Ecoopera attraverso la propria società Sea Servizi ha allestito due centri a Riva del Garda (Baltera, dalle 9 alle 13 da sabato a lunedì) e a Levico Terme (Palalido, nel finesettimana dalle 9 alle 13). Non serve prenotazione, basta presentarsi.