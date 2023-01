Vanoi, il grazie commosso della famiglia di Luca Orsingher per la vicinanza

Un grazie che arriva dal cuore, dopo l’improvvisa scomparsa di Luca Orsingher, nei mesi scorsi

Canal San Bovo (Trento) – “La famiglia di Luca Orsingher – scrive in una lettera la moglie Lucia con le figlie Cloe ed Yvonne – ringraziano i parenti tutti, Orsingher e Loss, in particolare Ruggero e Renato, gli amici delle classi 1969 e 1972, il sindaco di Canal San Bovo (per l’iniziativa di solidarietà), la Croce Rossa di Canal San Bovo, il gruppo dell’oratorio del Vanoi e tutti coloro che ci sono stati vicini di persona e non, economicamente con le offerte. A Romano, Claudio e Cristian, un grazie per le scorte di legna.

È stato un durissimo e grandissimo dolore per noi – aggiunge la moglie – così improvviso che un po’ alla volta, molto lentamente, speriamo possa farsi più lieve. Ma il suo ricordo e la sua passione per il lavoro e specialmente il suo amore per la sua adorata famiglia, resterà sempre con noi tutti. Ancora un immenso grazie a tutti voi, vicini e lontani siete stati numerosi. Siamo orgogliose – conclude Lucia – di far parte di questa Comunità e di sentirci benvolute e amate”.