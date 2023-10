Viola il divieto di avvicinamento all’ex compagno, arrestata

Lei lo aveva minacciato più volte di ucciderlo nel sonno

Trento – I carabinieri della Stazione di Ledro hanno arrestato in flagranza di reato una donna trentina di circa 50 anni colpevole di aver violato la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento al suo ex compagno convivente, emessa nei suoi confronti agli inizi di settembre dal gip del Tribunale di Rovereto. Sabato 16 settembre l’uomo, terrorizzato, ha contattato la Centrale operativa dei carabinieri di Riva del Garda dicendo che la sua ex compagna stava cercando di entrare dentro casa.

L’uomo era particolarmente agitato perché la donna, in passato, durante le loro violente litigate, più volte lo aveva minacciato di morte, avvisandolo che gli avrebbe conficcato un coltello in gola durante il sonno, motivo per il quale, lo scorso luglio, aveva sporto denuncia ai carabinieri. L’operatore di Centrale, compresa la delicatezza e l’urgenza dell’intervento, ha immediatamente inviato sul posto una pattuglia della Stazione di Ledro e una seconda da Storo in appoggio.

I militari, giunti sul posto, hanno trovato la donna all’interno della legnaia dietro l’abitazione, dove si era nascosta per sfuggire al controllo. Immediatamente bloccata, la donna non ha opposto resistenza ed è stata condotta presso gli uffici della Stazione di Ledro da dove, al termine delle formalità di rito, è stata portata in carcere a Trento. L’arresto è stato convalidato dal gip del Tribunale di Rovereto e a carico della donna è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Ledro.