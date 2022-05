La scrittrice Sara Rattaro si racconta in Trentino: il 26 e il 27 maggio sarà a Calavino e Cavedine

Appuntamenti da non perdere, organizzati dalla Biblioteca locale

Cavedine (Trento) – Sara Rattaro è nata a Genova, laureata in Biologia e successivamente in Scienze della Comunicazione, è autrice di numerosi romanzi, fra cui “Non volare via” (Premio città di Rieti 2014), “ Niente è come te” (Premio Bancarella 2015) “Sulla sedia sbagliata” (premio Speciale “Fortunato Seminara”) “Splendi più che puoi” (Premio Rapallo Carige), “La giusta distanza”, “Una felicità semplice”. Ha scritto i romanzi per ragazzi “Il cacciatore di sogni”, “Sentirai parlare di me”, “La formula segreta”, “I miracoli esistono”, “Insieme nella foresta” e “Con te non ho paura”. A giugno 2022 uscirà il suo nuovo libro per ragazzi “Il cuore di tutto”.

Giovedì 26 maggio alle 20,30 – Sala Archivio a Calavino. Incontro con l’autrice Sara Rattaro, in dialogo con la scrittrice e critica teatrale Antonia Dalpiaz. Sarà possibile conoscere la scrittrice pluripremiata Sara Rattaro, scoprendo da dove trae ispirazione per le sue storie. Alla serata parteciperà anche il Gruppo di lettura “Pazzi di libri”, che nell’ultimo mese si è confrontato con il romanzo di Sara “Splendi più che puoi”. Evento gratuito e aperto a tutti.

Venerdì 27 maggio in Biblioteca a Cavedine. “Parliamo dei tuoi libri”, incontro riservato ai ragazzi delle seconde della scuola secondaria di primo grado. Durante la primavera i ragazzi hanno letto i quattro romanzi “Il cacciatore di sogni”, “Sentirai parlare di me”, “La formula segreta” e “I miracoli esistono”. In questo incontro si potranno confrontare direttamente con l’autrice, sia sulle storie dei libri letti, sia sul suo lavoro di scrittrice.