Trento, dopo la chiusura del ‘Trentino’ dal primo novembre nasce un nuovo quotidiano di 40 pagine (VIDEO)

Ben 22 giornalisti torneranno a lavorare ad un nuovo giornale per la gente, vicino al centro e alle valli. Tra i soci fondatori: Confindustria Trento, Federazione Trentina della Cooperazione, Associazione Artigiani, Associazione Albergatori, Ance Trento. Per ora è top secret il nome, Simone Casalini sarà il direttore

Trento – «Auguri di buon lavoro» al nuovo giornale quotidiano, su carta e online, in edicola dal 1° novembre 2022, presentato martedì 24 maggio a Trento. A formularli è il segretario del sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige, Rocco Cerone (nella foto in basso ndr), anche a nome del segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso e della presidente di Assostampa Trento, Patrizia Belli.

Confindustria, Federazione delle cooperative, albergatori, artigiani e mondo dell’edilizia uniscono le forze per il quotidiano che uscirà in edicola dal primo novembre. “Serve più pluralismo in Trentino”. Direttore sarà Simone Casalini

Previste 22 assunzioni

«Nonostante la crisi che sta attanagliando il mondo dell’editoria c’è fame e sete di informazione di prossimità, certificata e di qualità», sottolinea in una nota Cerone, che auspica «l’assunzione di parte dei cento colleghi precari censiti in provincia di Trento nella nuova iniziativa editoriale, tra cui anche i cassaintegrati del Trentino».

Top secret, il nome

Il nuovo quotidiano, il cui nome resta ancora avvolto nel mistero, è un progetto no profit che vede in prima linea una Fondazione i cui soci fondatori sono le principali organizzazioni imprenditoriali del Trentino. La società editoriale sarà una srl di proprietà al 100% della Fondazione Synthesis.

La presentazione a Trento (VIDEO)

Video dell’Agenzia Opinione