Kompatscher, dal recovery fund centinaia di milioni

Soddisfazione dai governatori del Trentino Alto Adige per l’accordo raggiunto in Europa

Trento/Bolzano – “Dal Recovery Fund ci aspettiamo alcune centinaia di milioni di euro per l’Alto Adige”, così il governatore altoatesino Arno Kompatscher, dopo aver commentato positivamente l’accordo raggiunto con lo Stato sul ristoro integrale delle minori entrate fiscali a causa del covid.

“Il risultato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni è stato raggiunto in pieno. Lo Stato si impegna al ristoro integrale delle somme perse sia per l’anno in corso che per il 2021″, ha detto Kompatscher che ha guidato la trattativa per le regioni a statuto speciale”. Mentre un acconto di 370 milioni di euro è previsto da qui a pochi mesi, il saldo arriverà nel 2021.

“Questi non sono soldi in aggiunta – ha chiarito Kompatscher -, ma ci permettono di garantiere l’attività ordinaria che altrimenti sarebbe stata compromessa. Per il Recovery fund, invece, che prevede progetti per lo sviluppo sostenibile, vogliamo attivarci da subito con progetti, da inserire nel Recovery Plan per ricevere fondi in modo diretto dall’Ue, per far ripartire la nostra economia e salvaguardare i nostri posti di lavoro”, ha detto Kompatscher.

