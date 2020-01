Elezioni Comunali Trento: Ianeselli si dimette dalla segreteria della Cgil

Sarà candidato sindaco con il centrosinistra autonomista. Proseguono le trattative nel centrodestra: atteso il nome dello sfidante

Trento – Lunedì mattina Franco Ianeselli ha rassegnato le proprie dimissioni da segretario generale della Cgil del Trentino, dando la propria disponibilità a correre come candidato sindaco alle prossime elezioni comunali. Lo comunica il sindacato sui suoi canali social.

“In un momento storico in cui prevale l’individualismo e la soddisfazione delle proprio tornaconto personale, anche a scapito di chi è più debole, Franco ha sempre tenuto ancorato il sindacato a quei valori di solidarietà, accoglienza e uguaglianza in cui tutti noi ci riconosciamo.

Noi continueremo a schierarci dalla parte di questi valori, mantenendo salda la nostra autonomia”, è il saluto della Cgil del Trentino al suo ormai ex segretario.

In breve

La Cgil-Agb individua luci ed ombre in Alto Adige. “Il 2019 è stato l’anno in cui è stato rafforzato il dialogo sociale”, ha detto la segretaria Cristina Masera, in occasione della conferenza stampa di inizio anno. “Siamo convinti – ha aggiunto Alfred Ebner – che il lavoro unitario abbia dato e continuerà a dare buoni risultati”. La Cgil-Agb ha chiuso il 2019 con 38.700 iscritti, quindi con oltre il 5,5% di aumento sull’anno precedente. I cantieri aperti sono invece il rinnovo dei contratti, gli infortuni, il caro casa e la carenza di personale qualificato. La Cgil-Agb è convinta della necessità di potenziare i contratti collettivi nazionali e punta all’utilizzo delle possibilità della contrattazione di secondo livello e territoriale. “In continuità con l’accordo tra le associazioni datoriali, per il 2020 il primo impegno sarà sul tema salari e welfare in senso generale”, ha annunciato Masera. Il sindacato chiede un ulteriore impegno per ferma la “fuga” dei laureati.